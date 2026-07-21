Cơ quan an ninh điều tra nhóm đối tượng theo dõi Vân

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 phim "Trời cao nguyên xanh", Tuấn đến gặp ông Lok để bày tỏ mong muốn nhờ tiếng nói của ông để kéo ánh điện về làng Tơ Rơi giúp cuộc sống bà con được cải thiện. Ông Lok lúc đầu từ chối khéo nhưng Tuấn đã cố gắng hết sức để thuyết phục ông Lok.

Tuấn tìm đến gặp ông Lok để mong ông đứng ra nói với dân làng. Ảnh VTV

"Tôi thấy có nhiều vấn đề của làng, Già Rin và ông Trung vẫn tham khảo ý kiến của ông. Nếu như ông muốn giúp đỡ dân làng Tơ Rơi thì không gì bằng việc kéo ánh điện về đây, cũng là chủ trương thiết thực của Nhà nước. Ai có muốn cản cũng không được. Trước sau gì cũng phải làm. Nếu như ông lên tiếng thì vầng hào quang của ánh điện đó sẽ thuộc về ông. Người khôn ngoan như ông chắc chắn sẽ hiểu ý của tôi", Tuấn nói.

Tuấn cũng đến hỏi thăm mục sư Trung về A Briu, nhưng mục sư Trung có vẻ như không biết. Mục sư Trung cũng đang vận động bà con góp công, góp của để xây dựng một nhà thờ.

Tuấn tìm đến gặp mục sư Trung để tìm hiểu về A Briu. Ảnh VTV

Trong lúc đó, A Lang dẫn A Dũi đến xin ông Lok giúp đỡ sau hành động thiếu kiểm soát với cán bộ Tuấn. Ông Lok trách A Dũi nông nổi nhưng sau đó đã nhẹ nhàng khuyên A Dũi phải đấu tranh một cách đúng pháp luật.

"Tuổi trẻ các cậu thường hay nghĩ là muốn bảo vệ làng ấy thì phải chống đối bằng bạo lực. Làng sẽ không mất khi người ngoài mạnh hơn, mà sẽ mất khi mà người trong làng bắt đầu hành động theo ý muốn của người ngoài" - ông Lok nói.

Lực lượng an ninh điều tra một số dấu hiệu bất thường của nhóm đối tượng theo dõi nhà Vân.

Ở diễn biến khác trong tập phim, những đối tượng chỉ theo dõi nhà Vân nhưng không đột nhập, không tiếp cận tài sản, không tiếp cận con người và cũng không có dấu hiệu phạm tội rõ ràng. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã tìm ra một số điều bất thường về nhóm đối tượng này.

Tập 11 "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h00 ngày 21/7 trên VTV1.