Nam diễn viên giờ vàng VTV cứ đóng phim là dễ... "vào tù"

Sự trở lại của Doãn Quốc Đam trong bộ phim Trời cao nguyên xanh đang phát sóng trên VTV1 nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Không chỉ bởi đây là một vai phản diện mới, mà còn vì nam diễn viên tiếp tục gắn với hình ảnh nhân vật sa lưới pháp luật – mô-típ đã nhiều lần xuất hiện trong sự nghiệp của anh và trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn yêu phim Việt.

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Nguyễn Quang Hiếu – kẻ cầm đầu một đường dây phản động

Trong Trời cao nguyên xanh, Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Nguyễn Quang Hiếu – kẻ cầm đầu một đường dây phản động hoạt động dưới vỏ bọc chủ quán cà phê tại khu vực Tây Nguyên. Ban đầu xuất hiện với vẻ ngoài kín tiếng, bí ẩn, nhưng thân phận thật của Hiếu dần được hé lộ là người nhận nguồn tài trợ từ các phần tử phản động ở nước ngoài, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và lên kế hoạch chế tạo bom nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại.

Ngay từ những tập đầu, đường dây do Nguyễn Quang Hiếu cầm đầu đã bị lực lượng an ninh phát hiện. Nhân vật bị bắt giữ, liên tục xuất hiện trong phòng thẩm vấn để trả lời các câu hỏi điều tra. Dù nhiều lần quanh co chối tội và khẳng định: "Chúng tôi không phải là khủng bố", số phận của Nguyễn Quang Hiếu được dự đoán sẽ khó tránh khỏi một bản án nghiêm khắc khi bộ phim khép lại.

Hình ảnh Doãn Quốc Đam mặc trang phục phạm nhân, xuất hiện trong phòng hỏi cung nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn tán. Nhiều bình luận hài hước cho rằng nam diễn viên đã quay trở lại với "sở trường" sau quãng thời gian ngắn "hoàn lương" để vào vai CEO trong tác phẩm trước đó.

Thực tế, đây không phải lần đầu Doãn Quốc Đam gắn với những nhân vật bước vào vòng lao lý. Trên màn ảnh nhỏ, anh nhiều lần hóa thân thành các nhân vật có số phận gắn với nhà giam, phòng thẩm vấn hoặc kết cục phải trả giá trước pháp luật.

Doãn Quốc Đam với tạo hình vai Cương "chột" trong phim "Hồ sơ cá sấu" (Ảnh: VTV).

Doãn Quốc Đam vào vai kẻ sát nhân biến thái trong phim "Mê cung" (Ảnh: VTV).

Một trong những vai diễn tiêu biểu là Tuấn "Nháy" trong Đấu trí (2022). Nhân vật là Giám đốc Công ty Khải Tuấn, lợi dụng tình hình dịch bệnh để cấu kết với nhiều quan chức tha hóa, thổi giá kit test xét nghiệm COVID-19 và thực hiện các hành vi đưa hối lộ. Ngay từ tập 5, Tuấn "Nháy" bị cơ quan chức năng bắt giữ tại văn phòng làm việc. Phần lớn thời lượng sau đó của nhân vật diễn ra trong phòng hỏi cung khi lần lượt khai ra những người đứng sau đường dây sai phạm.

Ở Hương vị tình thân, Doãn Quốc Đam vào vai ông Sinh thời trẻ. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho con và giải cứu đại ca, nhân vật vướng vào một vụ ẩu đả dẫn đến chết người và phải nhận mức án 20 năm tù. Đây cũng là một trong những vai diễn chịu án tù dài nhất của nam diễn viên, khiến nhân vật phải đánh đổi cả tuổi trẻ và nhiều năm xa cách con gái.

Doãn Quốc Đam và NSƯT Võ Hoài Nam trong bộ phim "Hương vị tình thân" (Ảnh: VTV).

Trong Sinh tử, Doãn Quốc Đam lại xuất hiện ở một vị trí hoàn toàn khác khi vào vai Phó Giám đốc cơ quan điều tra công an tỉnh Việt Thanh. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ công lý, nhân vật lại cấu kết với doanh nghiệp và các quan chức để chạy án, nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án sập mỏ đá. Đến cuối phim, nhân vật bị tước quân tịch, đọc lệnh khởi tố và bắt giam ngay tại cơ quan.

Khác với những trường hợp trên, Phúc trong Hướng dương ngược nắng là nhân vật hiền lành, trọng nghĩa khí. Vì muốn giúp đỡ người khác, Phúc chấp nhận đứng ra nhận tội thay và chịu án tù. Dù nguyên nhân vào tù hoàn toàn khác các vai phản diện trước đó, hình ảnh Doãn Quốc Đam trong bộ đồ phạm nhân vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Hình ảnh Thượng tá Thông biến chất trong bộ phim "Sinh tử" (Ảnh: VTV).

Riêng ở Độc đạo, Doãn Quốc Đam không đi đến kết cục ngồi tù. Nhân vật Hồng dấn thân vào đường dây ma túy để phối hợp cùng lực lượng công an triệt phá tổ chức tội phạm. Sau khi chuyên án thành công, Hồng bất ngờ bị Tân "khùng" đâm trọng thương. Bộ phim khép lại với cái kết bỏ ngỏ khi không xác định rõ nhân vật còn sống hay đã mất, trong khi hung thủ bị tuyên án tù vì tội giết người và phải bồi thường viện phí cho Hồng.

Doãn Quốc Đam trong phim Độc đạo

Bên cạnh những vai diễn gắn với vòng lao lý, Doãn Quốc Đam còn được đánh giá là một trong những diễn viên biến hóa nhất của màn ảnh Việt. Anh từng gây ấn tượng với vai Thành trong Gia đình mình vui bất thình lình, họa sĩ Phong của Thương ngày nắng về, Mến trong Phố trong làng hay vai sát nhân Fedora ở Mê cung.

Ở lĩnh vực điện ảnh, nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Đào, phở và piano với vai anh tự vệ Văn Dân, Truy tìm Long Diên Hương trong vai đại ca Cường "Liều", hay Quỷ nhập tràng 2 với vai phản diện Hải.

Việc liên tục đảm nhận những nhân vật đứng giữa ranh giới thiện - ác, nhiều lần bị bắt giữ hoặc chịu án tù vô tình tạo nên một "thương hiệu" rất riêng của Doãn Quốc Đam trên màn ảnh. Tuy nhiên, chính khả năng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau, từ chính diện đến phản diện, từ bi kịch đến hài hước, mới là yếu tố giúp anh được khán giả gọi là "tắc kè hoa" của phim Việt.