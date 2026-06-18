Duy Hưng bị ông trùm ma túy khiển trách trong 'Lửa trắng'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim "Lửa trắng", Cương (Duy Hưng) là tay chân thân tín của Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Cương đi kiểm tra nơi ở cho Lão Công nhưng lão không tin việc này có kết quả. Lão Công tỏ ra hồ nghi, đặt câu hỏi với Cương rằng nếu sau khi hắn đến kiểm tra, những kẻ đối đầu với lão mới ra tay thì làm thế nào?

Trước sự nghi ngờ của Lão Công, Cương nói hắn ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Cương không biết rằng khi hắn quay lưng nhận cuộc gọi, phía sau cánh cửa xuất hiện một gã trai trẻ với khuôn mặt nham hiểm.

Cương đến kiểm tra căn hộ cho Lão Công nhưng không biết có kẻ đang lén quan sát. Ảnh VTV

Lão Công là ông trùm của một băng nhóm chuyên buôn bán chất kích thích từ heroin đến ma túy tổng hợp. Lão Công là kẻ đa nghi, mưu mô và tàn nhẫn, luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh. Với Lão Công, quyền lực, lợi ích và tình thân luôn đặt trong những phép thử khắc nghiệt.

Lão Công là trùm một băng đảng chuyên buôn bán ma túy, chất kích thích. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi đi kiểm tra căn hộ cho Lão Công, trên đường về Cương đã va phải Mai (Việt Hoa) và bạn của cô. Cú va chạm khiến cả hai đổ xe và ngã. Cô tỏ ra rất giận dữ, chặn đầu xe của Cương và bắt hắn phải ra khỏi xe để nói chuyện cho ra lẽ.

Mai không muốn bỏ qua cho Cương mà muốn hắn phải đền bù cho mình, bất chấp hậu quả thực tế không ghê gớm như cô nói.

Mai bắt Cương bồi thường sau khi va chạm giao thông. Ảnh VTV

Tập 1 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 18/6 trên VTV3.