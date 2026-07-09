Vai diễn khiến khán giả ghét cay ghét đắng

Những tập mới của Dưới ô cửa sáng đèn khiến khán giả liên tục bức xúc vì nhân vật Hoàng do Mạnh Hưng đảm nhận. Không chỉ lừa tình Vân (Ngọc Huyền), khiến cô mang thai rồi phủi bỏ trách nhiệm, Hoàng còn đánh cắp 15 chỉ vàng của Sinh (Quang Sự), đẩy gia đình Vân vào chuỗi bi kịch.

Trên các diễn đàn phim truyền hình, không ít khán giả thừa nhận họ "tức anh ách" mỗi lần Hoàng xuất hiện. Thậm chí có người tuyên bố muốn bỏ phim vì quá ức chế trước sự sở khanh của nhân vật này và sự mù quáng của Vân.

Tạo hình của Mạnh Hưng trong Dưới ô cửa sáng đèn.

Không chỉ khiến khán giả bức xúc vì tính cách sở khanh, Mạnh Hưng được khen ngợi nhờ cách thể hiện rất "đời" của nhân vật. Anh không lạm dụng những biểu cảm cường điệu mà tạo nên một Hoàng gian xảo qua ánh mắt láo liên, nụ cười nửa miệng, dáng ngồi ngạo mạn hay cách nói chuyện lấp lửng, luôn tìm đường chối tội. Chính sự tiết chế ấy khiến nhân vật trở nên đáng ghét một cách tự nhiên, dễ bắt gặp ngoài đời thực.

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả thừa nhận họ "ghét Hoàng nhưng phải khen Mạnh Hưng diễn quá đạt". Hàng loạt bình luận như: "Mạnh Hưng đóng 10 vai thì hết 8 vai đểu, hai vai ác", "Diễn viên này chưa bao giờ đóng được vai tử tế", "Xem phim thấy nhân vật này chưa có vai chính diện nào ra hồn, mặt búng ra hai chữ lừa đảo", "Mạnh Hưng đóng vai hèn hợp thế nhỉ", "Toàn đóng vai đểu mà xem cực cuốn nhé", "Công nhận Mạnh Hưng diễn đạt thật"... xuất hiện dưới các trích đoạn của phim.

Nhân vật Hoàng được xem là dạng vai Mạnh Hưng nhiều lần thể hiện thành công trên màn ảnh. Trước Hoàng, anh từng khiến người xem "phát điên" với Đạt trong Dưới bóng cây hạnh phúc. Đạt không ngoại tình, không phạm pháp nhưng lại là mẫu đàn ông gia trưởng, ích kỷ, luôn coi sự hy sinh của vợ là điều hiển nhiên. Chính những chi tiết rất đời ấy khiến nhân vật bị ghét hơn cả nhiều phản diện khác.

Khi phim phát sóng, mạng xã hội tràn ngập những bình luận như: "Ông này đóng vai nào cũng hãm", "Muốn nhảy vào tivi cho Đạt một cái tát", hay "Ông chồng đáng ghét nhất màn ảnh Việt".

Trước đó là Công Danh trong Hôn nhân trong ngõ hẹp - người đàn ông hai lần ngoại tình khiến khán giả "ném đá" dữ dội. Rồi Hải "bóng" của Hướng dương ngược nắng với tạo hình bóng bẩy, chuyên lừa phụ nữ để trục lợi. Hay Khắc Hoàn trong Mùa hoa tìm lại - gã đàn ông bất tài, xu nịnh, sẵn sàng đánh vợ và bán rẻ lòng tự trọng để mưu cầu danh lợi.

Điểm chung của những nhân vật này là đều có nhiều khoảng tối trong tâm lý và đạo đức. Nhưng thay vì bê nguyên một kiểu diễn từ phim này sang phim khác, Mạnh Hưng luôn tìm cách tạo nên dấu ấn riêng bằng ánh mắt, giọng nói, nhịp thoại hay ngôn ngữ cơ thể.

Việc liên tục được giao vai phản diện khiến không ít người cho rằng Mạnh Hưng đang bị đóng khung. Tuy nhiên, nam diễn viên lại nhìn nhận theo hướng khác.

Mạnh Hưng được xem là diễn viên chuyên trị vai phản diện trên màn ảnh nhỏ.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh cho biết mình không quá bận tâm khi khán giả nhớ đến bằng những nhân vật đáng ghét. Theo Mạnh Hưng, mỗi nhân vật đều có một cuộc đời, hoàn cảnh, xuất thân khác nhau. Ngoài vai phản diện, anh cũng từng nhiều lần đóng vai chính diện nhưng vai phản diện anh làm tốt hơn.

Nam diễn viên cho biết điều quan trọng không phải nhân vật chính hay phản diện mà là làm tròn vai, thể hiện sự tôn trọng nghề nghiệp và tôn trọng khán giả.

Việc liên tục đảm nhận những vai "đểu", "hãm", sở khanh hay thực dụng chưa bao giờ khiến Mạnh Hưng e ngại. Ngược lại, anh coi đó là vùng an toàn để tiếp tục sáng tạo, đồng thời chờ đợi cơ hội thử sức ở những dạng nhân vật mới.