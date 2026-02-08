Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trấn Thành đón sinh nhật tuổi 39 bên bà xã Hari Won; Kim Tuyến diện váy dây hờ hững đi biển; Hồ Ngọc Hà ngắm mai anh đào Đà Lạt.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 1

Trấn Thành rủ Hari Won diện áo denim đôi đi ăn mừng sinh nhật. Nam MC khoe loạt phụ kiện gồm đồng hồ, vòng, nhẫn đều của thương hiệu xa xỉ.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 2

Sam cùng hai con chụp hình áo dài đón Tết. Người đẹp cho biết tốn không ít thời gian để cặp nhóc tì tạo dáng nghiêm túc bên mẹ.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 3

Hồ Ngọc Hà tận hưởng không khí lạnh và khung cảnh hoa mai anh đào bung nở đẹp như tranh ở Đà Lạt.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 4

Jack được nhiều fan khen tạo hình 'như xé truyện bước ra' với áo măng tô đen, tóc nhuộm màu bạch kim khi quay một dự án mới ở Hàn Quốc.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 5

Diễm Hương mừng sinh nhật mẹ. Sau sinh hơn hai tháng, cô chưa tiết lộ mặt của nhóc tì thứ hai.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 6

Kỳ Duyên khoe bộ sưu tập 'đồ chơi' trị giá cả tỷ đồng được cô trưng bày trong nhà.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 7

Dàn người đẹp gồm hoa hậu H'Hen Niê, á hậu Kim Duyên, Thủy Tiên, Lệ Hằng tạo dáng nghịch ngợm khi đi chụp hình.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 8

Thanh Hằng khoe dáng bên mai anh đào ở Đà Lạt.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 9

Kim Tuyến diện chiếc đầm lụa mỏng manh đi biển. Nữ diễn viên được khen sắc vóc tuổi 39.

Ảnh sao 8/2: Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 39 bên Hari Won - 10

Ngọc Trinh mừng Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cafe phong cách vintage.

Trấn Thành gây chú ý khi nói 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won
Trấn Thành gây chú ý khi nói 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won

MC Trấn Thành kỷ niệm dấu mốc 9 năm cưới ca sĩ Hari Won và được cho là ngầm đáp trả tin đồn hai người ký hợp đồng hôn nhân.

