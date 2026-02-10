Nhạc sĩ lên tiếng vụ MV 'Bống Bống Bang Bang' 600 triệu view bị xóa sổ

Thông tin MV ca khúc Bống Bống Bang Bang không còn hiển thị trên YouTube đang khiến cộng đồng mạng sôi sục. MV này đang sở hữu hơn 600 triệu lượt xem, đứng trong top đầu những ca khúc có nhiều lượt xem nhất trên YouTube Việt Nam.

Sáng 10/2, Only C - nhạc sĩ và nhà sản xuất ca khúc sáng tác Bống Bống Bang Bang - xác nhận sự việc. Anh cho biết khả năng kênh YouTube của công ty VAA sở hữu bài hát đã bị hack. Công ty do Ngô Thanh Vân điều hành nay đã ngưng hoạt động và không còn người quản lý kênh.

“Tôi vừa liên hệ 365 để hỏi nhưng cũng chưa nắm được sự tình như thế nào”, Only C cho hay.

Hiện chỉ còn phiên bản khác trên kênh Yeah1 Music với hơn 42 triệu lượt xem.

Nhạc sĩ Only C (phải) lên tiếng vụ MV Bống Bống Bang Bang bị xóa sổ.

MV gốc ban đầu được đăng lên kênh YouTube 365daband, sau đó đổi tên thành Studio68 trước khi bất ngờ rơi vào tình trạng không còn hoạt động.

Bên cạnh Bống Bống Bang Bang, kênh Studio68 từng là kênh chủ sở hữu của Trạng Tí, Và như thế của 365daband, Em là của anh do S.T Sơn Thạch thể hiện. Vì những lý do chưa được công bố, toàn bộ các video này hiện đã không còn xuất hiện trên nền tảng YouTube. Nhiều khán giả tiếc nuối khi những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhóm và các thành viên gần như bị “xóa sổ”.

Phát hành năm 2016 trong dự án quảng bá phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, ca khúc do Only C sáng tác nhanh chóng trở thành “hit quốc dân” nhờ giai điệu vui tươi, ca từ đơn giản, phù hợp thiếu nhi và cán mốc 100 triệu view chỉ sau hơn 6 tháng.

Ít ai biết bài hát ra đời khi 365 chuẩn bị tan rã. Các thành viên ban đầu không mặn mà, chỉ thu âm một lần, MV sản xuất với kinh phí thấp. Isaac từng chia sẻ nhóm không sở hữu ca khúc và không hưởng lợi nhuận, toàn bộ doanh thu thuộc về đơn vị khác.