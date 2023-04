Chê Lý Tiểu Long thấp hơn 1 cái đầu, "huyền thoại hành động" nặng 90kg bị đá văng xa hơn 10m

Sylvester Stallone được mệnh danh là ngôi sao phim hành động hàng đầu Hollywood với loạt phim nổi tiếng Rambo trong thập niên những năm 1980. Ngoài Rambo, "huyền thoại hành động" Hollywood còn ghi đậm dấu ấn với nhiều loạt phim nổi tiếng như Rocky, The Expendables, Creed,...

Hiện tại, ở tuổi 77, ngôi sao phim hành động Mỹ vẫn miệt mài với sự nghiệp diễn xuất. Năm 2022, Stallone đảm nhận vai ông trùm mafia trong phim Tulsa King. Ông cũng tham gia Samaritan - một dòng phim siêu anh hùng mới. Đầu năm 2023, Stallone tuyên bố sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn Stakar Ogord trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 và The Expendables 4. Sự cống hiến vì nghệ thuật của ngôi sao phim hành động ở tuổi U80 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sylvester Stallone được mệnh danh là huyền thoại phim hành động ở Hollywood.

Mới đây, tờ 163 "khui" lại màn thách đấu giữa Sylvester Stallone và ngôi sao võ thuật quá cố Lý Tiểu Long khiến nhiều khán giả bất ngờ. Lý Tiểu Long là người làm rạng danh võ thuật Trung Quốc ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Trước khi qua đời vào tháng 7/1973, ngôi sao họ Lý là một trong những diễn viên võ thuật Trung Quốc nổi tiếng nhất tại Hollywood. Nhiều ngôi sao phim hành động Hollywood từng thách đấu, muốn được "tỉ thí võ thuật" với Lý Tiểu Long trong đó có Sylvester Stallone.

Theo tờ 163, Sylvester Stallone quen biết Lý Tiểu Long ở Los Angeles (Mỹ). Vào những năm 1970, Lý Tiểu Long đã là ngôi sao võ thuật lừng danh ở châu Á và Hollywood. Sao phim Tinh võ môn được coi là người đi đầu trong việc quảng bá võ thuật Trung Quốc đến kinh đô điện ảnh Hollywood. Những ngôi sao thế hệ sau nối tiếp Lý Tiểu Long phải kể đến Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Thành Long, Chân Tử Đan,...

Lý Tiểu Long là ngôi sao võ thuật nổi danh khắp thế giới.

Trong khi đó, Stallone vẫn còn là một diễn viên trẻ và có vai chính đầu tay trong một bộ phim dán mác 18+ The Party at Kitty and Stud's (1970). Stallone được trả 200 USD cho hai ngày đóng phim. Giải thích lý do đóng phim nhạy cảm, ông hoàng dòng phim hành động cho biết, khi đó, ông cảm thấy tuyệt vọng vì không có nơi để ở và phải ngủ ở bến xe buýt tại New York trong 3 tuần. Sau khi thấy thông báo tuyển diễn viên cho bộ phim, Stallone liền đi casting và được nhận.

Sau vai diễn đầu tay trong một bộ phim nóng, Stallone chuyển đến một căn hộ ở New York sống chung với bạn gái là Sasha Czack - một diễn viên khá tham vọng. Trong thời gian này, Sylvester Stallone làm chân chạy vặt tại một nhà hàng, làm nhân viên dọn dẹp cho sở thú hay đi làm thêm ở rạp chiếu phim. Lúc đó, Stallone chỉ là một diễn viên không mấy tên tuổi ở Hollywood. Mãi đến năm 1976, tên tuổi Stallone mới nổi đình đám khắp toàn cầu với vai diễn chính trong Rocky. Khi đó, Lý Tiểu Long đã qua đời được nhiều năm.

Stallone (ảnh trái) là học trò của Hoàng Gia Đạt/Carter Wong (ảnh phải) - một diễn viên võ thuật cũng từng bại trận dưới tay Lý Tiểu Long.

Tờ Sohu cho biết, Sylvester Stallone là học trò của Hoàng Gia Đạt (Carter Wong) - một ngôi sao võ thuật nổi tiếng không kém Lý Tiểu Long. Sylvester Stallone học được nhiều môn võ, quyền cước từ "sư phụ" Hoàng Gia Đạt. Khi đó, mục tiêu của Stallone là trở thành một diễn viên phim hành động đẳng cấp nhất Hollywood. Trẻ tuổi lại ngông cuồng, Stallone không ngại bày tỏ muốn so tài cao thấp với Lý Tiểu Long. Đặc biệt, sau khi Hoàng Gia Đạt "tỉ thí võ thuật" với Lý Tiểu Long và bị thua đau, Stallone cũng muốn bắt chước sư phụ của mình, cả gan "khiêu chiến" Lý Tiểu Long ngay tại phim trường.

Do thường xuyên luyện tập thể hình và quyền Anh, Sylvester Stallone coi thường Lý Tiểu Long khi lần đầu chạm chán ngôi sao võ thuật Trung Quốc ở Mỹ. Cho rằng, nam diễn viên họ Lý thấp bé, lại gầy hơn mình, bản thân là bất khả chiến bại nên Stallone đã thách đấu Lý Tiểu Long. Thời điểm đó, Stallone cao khoảng 1m80, người to cao, vạm vỡ.

Khi "tỉ thí" với Lý Tiểu Long, Stallone chỉ là diễn viên vô danh ở Hollywood. Thời điểm đó, ông có thân hình lực lưỡng, vạm vỡ với cân nặng 90kg, cao 1m80.

"Tôi đã đến gặp Lý Tiểu Long, mặt đối mặt với anh ấy và nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ lấy cớ để từ chối khi thấy một đối thủ đáng gờm, to khỏe như tôi. Không ngờ, Lý Tiểu Long mặt không biến sắc tuyên bố: 'Được thôi, trong một phút tôi không hạ được cậu, vậy tôi sẽ là kẻ thua cuộc'. Nghe được lời khiêu khích, tôi tức giận không nói lời nào liền lao tới tung cú đấm vào mặt Lý Tiểu Long ai ngờ bị anh ấy dùng đúng một đòn, đá văng ra xa", Stallone kể lại trong một chương trình.

Và cái kết khiến ngôi sao Hollywood phải câm nín. "Anh ấy suýt chút nữa đã giết chết tôi", Stallone nói. Trong một chương trình cách đây nhiều năm, Stallone nhớ lại trận thách đấu với Lý Tiểu Long: "Cơ thể nặng gần 90kg khi đó của tôi bị anh ấy (Lý Tiểu Long - PV) đá bay hơn chục mét. Cú đá đó suýt giết chết tôi".

Chê Lý Tiểu Long thấp bé, Stallone nhận cái kết đắng.

Sau trận chiến với Lý Tiểu Long, Stallone cho biết, khi đó ông vẫn còn sốc, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Sự thật đã chứng minh tốc độ ra tay của Lý Tiểu Long rất nhanh và mạnh. Chỉ dùng một đòn, ngôi sao họ Lý đã đá bay Stallone chưa đầy một phút. “Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là anh ấy có thể nâng tôi lên chỉ bằng một tay", Stallone nói khi tham gia một cuộc phỏng vấn chung với Arnold Schwarzenegger.

Ngoài Stallone, nhiều ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á cũng khâm phục tài năng và sức mạnh vô địch của Lý Tiểu Long như Hồng Kim Bảo, Thành Long. Trần Huệ Mẫn, Hồng Kim Bảo từng nói Lý Tiểu Long là siêu sao kung fu duy nhất ở Trung Quốc và đôi chân và của ông nhanh tới mức người khác chưa kịp nhìn thấy đã bị đá bay ra hàng chục mét.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/che-ly-tieu-long-thap-hon-1-cai-dau-34huyen-thoai-hanh-dong34-nang-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/che-ly-tieu-long-thap-hon-1-cai-dau-34huyen-thoai-hanh-dong34-nang-90kg-bi-da-vang-xa-hon-10m-c47a26219.html