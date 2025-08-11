Nữ ca sĩ nổi tiếng bị thương dẫn đến biến dạng ngón tay

Lee Hyori không chỉ là một trong những ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc mà còn là biểu tượng phong cách và biểu tượng của lòng nhân ái trong làng giải trí xứ kim chi. Từng là "nữ hoàng sexy" của K-pop thế hệ đầu, Lee Hyori đã chứng minh sức ảnh hưởng của mình không chỉ ở âm nhạc mà còn trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là các chiến dịch bảo vệ động vật bị bỏ rơi.

Lee Hyori bị thương ở tay. Ảnh: Chosun.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Lee Hyori đã cùng diễn viên gạo cội Kim Hye Ja xuất hiện trong chương trình tài liệu đặc biệt của đài JTBC. Trong buổi trò chuyện, Lee Hyori bất ngờ tiết lộ một sự việc khiến nhiều người bàng hoàng: Cô từng phải phẫu thuật sau khi bị chó cắn nghiêm trọng trong lúc can ngăn các chú chó đánh nhau.

Nữ ca sĩ kể: "Tôi suýt mất tay khi cố gắng ngăn chặn một cuộc ẩu đả giữa những con chó. Tôi phải nhập viện vì dây thần kinh bị đứt". Lee Hyori sau đó khoe ngón giữa trên bàn tay phải bị biến dạng.

Lee Hyori nhớ lại: "Đã khoảng 2 năm kể từ khi tôi phẫu thuật. Thời điểm đó, tay tôi run đến mức tôi nghĩ nó đã bị cắt cụt. Lúc đó chồng tôi đang quay phim ở Seoul và bác sĩ nói sẽ chỉ có thể thực hiện phẫu thuật nếu được người giám hộ đồng ý".

Ca sĩ Lee Hyori nổi tiếng với phong cách trình diễn nóng bỏng và tấm lòng nhân ái. Ảnh: IGNV.

Khi được hỏi về cảm xúc sau biến cố, Lee Hyori thẳng thắn: "Sau này khi lên truyền hình, cũng có người nói 'cái tay đó giờ tính sao đây', nhưng em không thấy xấu hổ chút nào cả". Tình cảm chân thành và quyết đoán của cô khiến Kim Hye Ja xúc động: "Chị cũng sẽ không thấy xấu hổ. Em yêu thương các bé chó, chỉ là em bị đau thôi. Chị hoàn toàn hiểu".

Nữ ca sĩ luôn nhận được sự ngưỡng mộ trong giới nghệ sĩ và khán giả xuyên suốt nhiều năm làm nghề. Bởi Lee Hyori là một trong số ít những ca sĩ nổi tiếng không chỉ nói suông mà thực sự hành động vì động vật bị bỏ rơi.

Lee Hyori rất tích cực bảo vệ động vật bị bỏ rơi. Khi làm tình nguyện tại một trung tâm bảo vệ vào năm 2010, cô nhận nuôi chú chó Soonshim. Nữ ca sĩ đang nuôi dưỡng tổng cộng 6 chú chó bị bỏ rơi.

Cuộc sống bình yên của Lee Hyori.

Năm 2021, cô tham gia một dự án quyên góp cho động vật bị bỏ rơi. Vào thời điểm đó, Lee Hyori phát hành bài hát Please Stay, với nội dung được viết từ góc nhìn của động vật bị bỏ rơi. Nữ ca sĩ quyên góp toàn bộ số tiền thu được cho Trung tâm Bảo trợ Động vật Princess Pyeonggang.