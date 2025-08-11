Hai nam diễn viên bị 4 ông lớn giới giải trí cấm sóng

Ngày 8/10, trang 163 đưa tin trong trailer mới nhất của show giải trí Xin chào Thứ Bảy do đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc phát sóng, hình ảnh của nam diễn viên Điền Hủ Ninh đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Điều này chứng thực việc anh và bạn diễn Tử Du bị các nền tảng sản xuất phim lớn nhất Trung Quốc là Tencent Video, iQiYi, Youku và Mango TV (thuộc đài Hồ Nam) tẩy chay.

Bốn nền tảng trên là những công ty sản xuất và phát hành phim ảnh lớn của Trung Quốc hiện tại. Họ nắm trong tay nhiều dự án tốt, không có nghệ sĩ nào dám đắc tội. Chính vì vậy, việc Điền Hủ Ninh và Tử Du bị các nền tảng sản xuất phim tẩy chay, sự nghiệp của cả hai gặp nhiều khó khăn.

Điền Hủ Ninh đã quay xong tư liệu cho show Xin chào thứ Bảy nhưng bị cắt hết.

Điền Hủ Ninh là cái tên mới nổi sau bộ phim đam mỹ (tình yêu đồng tính nam) Nghịch Ái. Show Xin chào Thứ Bảy là chương trình đầu tiên anh tham gia phát sóng trên đài truyền hình nhưng đã gặp trắc trở. Có thể thấy, với các diễn viên nổi lên từ dòng phim đồng tính, giới giải trí Hoa ngữ luôn có thái độ dè dặt, không ủng hộ.

Theo 163, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia (NRTA) từng ra quy định cấm sản xuất các bộ phim có nội dung về tình yêu đồng giới. Do đó, bộ phim Nghịch Ái phải phát hành tại khu vực khác, sau đó mới lên sóng ở Trung Quốc đại lục như một dạng phim quốc tế. Tuy nhiên, khi phim vừa được chú ý đã bị yêu cầu gỡ bỏ. Dù hai diễn viên đóng chính là Điền Hủ Ninh và Tử Du hiện tại rất được săn đón, nhưng cũng gặp nhiều lệnh cấm hạn chế hoạt động.

Bên cạnh đó, việc nổi tiếng nhanh cũng kéo theo nhiều rắc rối, chuyện tình cảm đời tư của Điền Hủ Ninh bị người hâm mộ nhắc lại. Nam diễn viên bị tố đã có vợ, thậm chí sinh con. Sau đó, công ty quản lý của Điền Hủ Ninh là Hoa Sách đã ra thông báo phủ nhận, song những fan cuồng vẫn không buông tha cho anh. Họ mua vé đi cùng chuyến bay với Điền Hủ Ninh, sau đó chất vấn nam diễn viên đã chia tay bạn gái thật chưa, có con hay không, có phải chỉ đang đưa ra một thông báo vô thưởng vô phạt nhằm lấp liếm sự thật. Quá bất lực, Điền Hủ Ninh đã bật khóc ngay trên máy bay.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn bị tung bằng chứng hẹn hò các diễn viên. Trong khoảng 20 ngày từ khi bắt đầu nổi danh, Điền Hủ Ninh liên tục bị tung tin không xác thực về đời tư, biến anh trở thành người đào hoa lăng nhăng.

Tử Du cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nam diễn viên sinh năm 2002 bị bạn gái cũ tố cáo ngoại tình, đối xử tệ bạc thiếu trách nhiệm với cô. Các từ khóa liên quan tới scandal của Tống Tử Du lên tới hơn 500 triệu lượt đọc. Sau nhiều ồn ào, Tử Du tuyên bố sẽ tạm dừng đóng phim một thời gian để tự kiểm điểm bản thân.

Điền Hủ Ninh và Tử Du bị đào bới đời tư sau khi nổi tiếng.

Theo 163, Điền Hủ Ninh và Tử Du hiện tại có danh tiếng cao, lượng người hâm mộ mới tăng nhanh. Tuy nhiên, để có thể giữ vững danh tiếng, họ cần liên tục có tác phẩm mới gây tiếng vang có chất lượng tốt. Song, với những lệnh cấm xuất hiện trên màn ảnh, bị các nền tảng cấm sóng, hai nghệ sĩ vừa nổi đã lao đao.