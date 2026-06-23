Nhạc sĩ Giáng Son bác bỏ đề nghị hòa giải của BH Media: “Tôi chỉ chờ phán quyết công bằng của tòa”

Nhạc sĩ Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến không chấp nhận lời xin lỗi của BH Media

Sáng nay (22/6), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm ca khúc “Giấc mơ trưa” giữa nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến với BH Media đã diễn ra tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

Phiên tòa bắt đầu từ 9h30 đến 12h30 mới tạm dừng và sẽ tiếp tục xét xử vào 8h ngày 26/6 tới.

Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến tại phiên tòa xét xử vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm ca khúc “Giấc mơ trưa” sáng 22/6. Ảnh: FBNV

Phần đầu phiên tòa, BH Media mong muốn được hòa giải với bên nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Đơn vị này đồng ý đăng tải trên một tờ báo với nội dung xin lỗi như sau: “BH Media xin gửi lời xin lỗi chân thành đến nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến vì sự bất tiện và ảnh hưởng không mong muốn phát sinh từ sự cố kỹ thuật trên nền tảng YouTube vào tháng 9/2021. BH Media trân trọng những đóng góp của các tác giả cho đến âm nhạc Việt Nam và khẳng định luôn đặt sự tôn trọng quyền tác giả là nguyên tắc hàng đầu trong mọi hoạt động của mình.

Chúng tôi không bao giờ có ý định gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến quyền lợi hay danh dự của các nghệ sĩ. BH Media mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ 2 tác giả cũng như công chúng yêu âm nhạc”.

Nhận thấy nội dung đoạn xin lỗi trên không xác định rõ BH Media có sai phạm hay không, do đó, phía nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến không đồng ý.

Phía nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đề nghị tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn là BH Media phải xin lỗi công khai trên báo 5 tờ báo (do nguyên đơn lựa chọn) đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, bản ghi “Giấc mơ trưa” và xác nhận chủ sở hữu bản quyền sai gây ảnh hưởng trực tiếp tới nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Nội dung xin lỗi được phía hai nhạc sĩ đưa ra như sau: “Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BHMedia) xin lỗi tác giả Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến vì đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và xác nhận chủ sở hữu bản quyền sai đối với tác phẩm, bản ghi “Giấc mơ trưa”.

Sau quá trình thẩm vấn các bên, tòa án mong muốn các bên xem xét tiếp tục trao đổi về việc xin lỗi, đăng tải xin lỗi vì về cơ bản hiện tại nguyên đơn chỉ còn 1 yêu cầu duy nhất là yêu cầu BH Media xin lỗi về hành vi của mình.

Theo đó, BH Media đồng ý xin lỗi và điều chỉnh lời xin lỗi với nội dung sau: “BH Media xin lỗi nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến về việc năm 2020 đã đăng tải bản ghi âm “Giấc mơ trưa” – Dương Thụy Anh do Hồ Gươm Audio sản xuất năm 2007 lên hệ thống Content ID về bản ghi của YouTube, gây ảnh hưởng đến hai nhạc sĩ. Nay chúng tôi chân thành xin lỗi nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến về các sai phạm nêu trên”.

Phía nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng, nội dung điều chỉnh trên chưa thể hiện rõ việc BH Media không xác nhận, thừa nhận có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Do đó, cả hai nhạc sĩ đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc theo quy định pháp luật.

Nhạc sĩ Giáng Son chờ phán quyết công bằng của tòa án

Tranh luận tại phiên tòa, Luật sự đại diện cho nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến trình bày rằng, ngày 25/09/2021, nhạc sĩ Giáng Son đăng tải bản ghi “Giấc mơ trưa” lên kênh Youtube chính thức của mình tên là “Giáng Sol Official” và nhận được thông báo tóm tắt và trạng thái bản quyền từ Youtube (Thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID hoặc “Thông báo bản quyền”).

Nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến và các luật sư trước phiên tòa. Ảnh: FBNV

Theo nội dung thông báo này, bản ghi “Giấc mơ trưa” do nhạc sĩ Giáng Son đăng tải có chứa một đoạn âm thanh tương tự với bản ghi “Giấc mơ trưa” do nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh thể hiện.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến khẳng định không cho phép BH Media thực hiện quyền sao chép bài hát “Giấc mơ trưa” để tạo bản sao trong hệ thống của Youtube để trở thành tài liệu tham chiếu và quét bản quyền.

Trong phần hỏi đáp tại phiên tòa, nhạc sĩ Giáng Son cũng trả lời rất rõ, chị chưa từng đồng ý cho BH Media sao chép, đăng tải trên hệ thống tham chiếu của Youtube. Và BH Media cũng xác nhận, chưa có sự đồng ý của nhạc sĩ Giáng Son.

Đồng thời, BH Media cho rằng, tại thời điểm đăng tải, BH Media có hợp đồng với Hồ Gươm Audio và Hồ Gươm Audio đã được cấp giấy phép lưu hành đối với album “Ôi đàn cò” (trong đó có ca khúc “Giấc mơ trưa”) của Dương Thùy Anh. Và BH Media thực hiện đăng tải trong hệ thống nội bộ làm file tham chiếu chứ không đăng tải để công chúng có thể tiếp cận.

Trong khi đó, luật sư phía nguyên đơn cho rằng, quyền sao chép là quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả và tại thời điểm thực hiện đăng tải làm file tham chiếu, BH Media không có quyền và không xin phép nhạc sĩ Giáng Son.

Và việc BH Media xác nhận chủ sở hữu quyền đối với bản ghi “Giấc mơ trưa” - Dương Thùy Anh trên nền tảng Youtube đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng bản quyền nhạc số 106/CPMTVP ngày 04/09/2020 giữa Hồ Gươm Audio (Công ty cổ phần mỹ phẩm và vật phẩm văn hóa) với BH Media, phía BH Media cho rằng, bản ghi "Giấc mơ trưa" – Dương Thùy Anh do Hồ Gươm Audio sản xuất và chuyển nhượng hợp pháp cho BH Media thông qua hợp đồng chuyển nhượng.

Trên cơ sở đó, BH Media mới tiến hành khai thác thương mại đối với bài hát "Giấc mơ trưa" – Dương Thùy Anh trên nền tảng Youtube. Do đó, việc BH Media khai thác thương mại đối với bản ghi "Giấc mơ trưa” – Dương Thùy Anh là hợp pháp, không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bài hát, bản ghi "Giấc mơ trưa" của nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Chia sẻ sau phiên tòa, nhạc sĩ Giáng Son cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra vài ngày, có một người xưng là em rể của ông Nguyễn Hải Bình – Tổng Giám đốc BH Media gọi điện xin được gặp chị để nói lời xin lỗi và hòa giải. Trong buổi gặp, người này trình bày là giờ ông Nguyễn Hải Bình đang phải ngồi tù, còn vợ của ông đang phải chăm con nhỏ, mong nữ nhạc sĩ “giơ cao đánh khẽ”, chừa cho công ty một con đường sống.

“Trước phiên toà họ đòi gặp, sau phiên toà lại gặp nhưng trong lúc xử thì luật sư bên đó vẫn đòi bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn. Thậm chí, họ còn định đòi phản tố tôi vì năm 2021, tôi đưa thông tin lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến công ty của họ. Tôi giờ chỉ trông chờ sự phán quyết công bằng, đúng pháp luật của hội đồng xét xử vào sáng 26/6 tới đây thôi”, nhạc sĩ Giáng Son nói thêm.