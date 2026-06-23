Lý do Haaland luôn để tóc dài

Kiếm tiền như siêu sao World Cup

Nhiều năm qua, World Cup là sân khấu giúp các siêu sao mở rộng sức ảnh hưởng vượt ngoài phạm vi thể thao. David Beckham trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu sau World Cup 1998. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi biến những kỳ World Cup thành công cụ gia tăng giá trị thương mại trên mọi châu lục. Kylian Mbappe từ một tài năng trẻ của bóng đá Pháp bước thẳng lên hàng siêu sao quốc tế sau chức vô địch năm 2018.

Haaland lại là trường hợp đặc biệt.

Anh trở thành ngôi sao toàn cầu trước khi được dự World Cup. Giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico là cú hích đưa giá trị thương hiệu của anh lên tầm cao mới.

Trong giới bóng đá hiện đại, hiếm có cầu thủ nào có hồ sơ thương mại giống Erling Haaland. Dù chưa dự World Cup hay Euro, tiền đạo người Na Uy đã xuất hiện trong danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất hành tinh.

Theo Forbes, tổng thu nhập của Haaland những năm qua thường dao động quanh ngưỡng 60-80 triệu USD/năm, bao gồm lương, thưởng và các hợp đồng thương mại.

Riêng khi gia hạn hợp đồng với Manchester City, nhiều nguồn tin từ truyền thông Anh cho rằng anh đã gia nhập nhóm cầu thủ hưởng thu nhập cao nhất thế giới. Đó là vị thế phần lớn cầu thủ chỉ đạt được sau nhiều năm chinh phục các giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

Trong ngành công nghiệp thể thao, giá trị thương hiệu là tài sản để đời của cầu thủ. Họ có thể kiếm hàng chục triệu USD từ lương, nhưng người có sức hút lâu dài mới duy trì được dòng tiền từ quảng cáo, đầu tư và khai thác hình ảnh sau khi giải nghệ.

Haaland đang đi theo mô hình Cristiano Ronaldo từng xây dựng. Anh là thương hiệu có khả năng tạo ra doanh thu cho đối tác ở nhiều lĩnh vực, từ thời trang, công nghệ, thiết bị thể thao cho đến ngành giải trí kỹ thuật số.

Sự khác biệt nằm ở chỗ anh làm được điều đó khi tuyển Na Uy không phải cái tên quá nổi trội. Haaland xây dựng thành công thương hiệu toàn cầu, không cần bệ phóng truyền thống của bóng đá quốc tế.

Sức hấp dẫn của Haaland phản ánh rõ nhất qua danh sách đối tác thương mại, Nike là cái tên nổi bật nhất.

Sau thời gian dài cạnh tranh với đối thủ trong ngành thể thao, tập đoàn Mỹ ký với Haaland hợp đồng dài hạn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những thỏa thuận tài trợ cá nhân giá trị nhất của bóng đá hiện đại.

Dù các điều khoản cụ thể không được công bố, truyền thông quốc tế cho rằng giá trị của hợp đồng có thể kéo dài nhiều năm và lên tới hàng chục triệu USD.

Bên cạnh Nike là hàng loạt thương hiệu lớn khác như Beats by Dre, Breitling, Hyperice hay Db Journey bước vào cuộc đua "giành Haaland". Các đối tác của Haaland trải dài từ công nghệ, đồng hồ xa xỉ...

Lý do "chiến binh Viking" luôn để mái tóc dài

Trong thị trường ngày càng nhiều cầu thủ trở nên giống nhau về hình ảnh, Haaland nổi bật nhờ sự khác biệt. Các chuyên gia xây dựng thương hiệu thường nói rằng người tiêu dùng không mua sản phẩm, họ mua câu chuyện. Haaland có sức hấp dẫn đặc biệt với các thương hiệu quốc tế.

Và sự đặc biệt của Haaland nằm ở mái tóc dài đặc trưng.

Theo một số nguồn tin, Haaland duy trì kiểu tóc trước hết vì sở thích cá nhân và sự thuận tiện trong quá trình tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên, mái tóc dài còn mang ý nghĩa gắn với hình tượng Viking - biểu tượng văn hóa quen thuộc của Bắc Âu.

Với chiều cao gần 2 m, mái tóc vàng đặc trưng và thể hình vượt trội, Haaland thường được người hâm mộ ví như chiến binh Viking hiện đại. Hình ảnh xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá của tuyển Na Uy cũng như các đối tác thương mại của anh.

Các chuyên gia marketing thể thao cho rằng đây là một trong những yếu tố giúp Haaland khác biệt giữa nhiều ngôi sao cùng thế hệ. Trong khi Kylian Mbappe gắn với tốc độ hay Jude Bellingham đại diện cho hình ảnh cầu thủ trẻ hiện đại, Haaland được nhận diện thông qua sự mạnh mẽ và nguồn gốc Bắc Âu.

Không phải ngẫu nhiên nhiều chiến dịch quảng cáo có sự xuất hiện của Haaland thường khai thác yếu tố thiên nhiên Na Uy, từ những vịnh hẹp, núi tuyết đến văn hóa Viking. Những chi tiết giúp câu chuyện thương hiệu của tiền đạo Manchester City trở nên rõ nét hơn trong mắt công chúng toàn cầu.

Bên cạnh thành tích trên sân cỏ và các hợp đồng thương mại giá trị lớn, đời tư của Erling Haaland cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của tiền đạo người Na Uy.

Khác với nhiều ngôi sao bóng đá thường xuyên xuất hiện trên truyền thông bởi những câu chuyện bên lề, Haaland duy trì cuộc sống kín tiếng. Anh nhiều năm gắn bó với Isabel Haugseng Johansen, bạn gái đồng hương từng chơi bóng đá tại Na Uy. Hai người được cho là quen biết từ thời niên thiếu ở Bryne, quê hương của Haaland.

Trong những năm Haaland thi đấu tại Đức rồi Anh, Johansen vẫn xuất hiện bên cạnh anh trong nhiều cột mốc quan trọng của sự nghiệp. Tuy nhiên, cả hai hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm trước truyền thông. Sự kín đáo này giúp Haaland duy trì hình ảnh tập trung vào bóng đá, thay vì trở thành tâm điểm của các câu chuyện giải trí.

Đối với các thương hiệu, đây là một lợi thế không nhỏ. Trong bối cảnh mạng xã hội khiến hình ảnh của các ngôi sao dễ bị tác động bởi những tranh cãi ngoài chuyên môn, Haaland được đánh giá là gương mặt có độ an toàn cao, ít scandal và duy trì được sự ổn định trong mắt công chúng.