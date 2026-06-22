Nhạc sĩ Giáng Son trước giờ ra tòa với BH Media: “Có người gọi điện xin được gặp tôi để xin lỗi và hoà giải”

Phản ứng của nhạc sĩ Giáng Son trước giờ ra tòa dự xét xử vụ kiện với BH Media

Nhạc sĩ Giáng Son cho Dân Việt biết, sáng nay (22/6), chị sẽ tham dự phiên tòa xét xử vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu ca khúc “Giấc mơ trưa” với công ty BH Media tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện này bị hoãn vào ngày 20/5/2026 với lý do một số đương sự vắng mặt.

Nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh: FBNV

“Vào lúc 9h sáng nay sẽ xét xử vụ kiện “Giấc mơ trưa” của tôi với phía BH Media sau 5 năm chờ đợi. Không biết có phải vì bị “bớ” đi rồi nên giờ mới được xử chăng?

Cách đây 2 ngày, có 1 người gọi điện cho tôi tự xưng là em rể của ông Nguyễn Hải Bình - Tổng Giám đốc BH Media xin được gặp tôi để xin lỗi và hoà giải. Tôi nói rằng, tôi không gặp và không hoà giải. Mọi việc cứ thông qua luật sư đã được uỷ quyền.

Nếu cách đây 5 năm, xin lỗi tôi thì chuyện đã khác rồi. Nhưng không. BH Media tổ chức họp báo hoành tráng để nói tôi sai, tôi nhầm nên tôi không bao giờ tha thứ. Tại sao tôi lại phải gặp kẻ đã “ăn cướp” đứa con tinh thần của tôi để hoà giải?”, nhạc sĩ Giáng Son cho biết.

Theo nhạc sĩ Giáng Son, giờ phía BH Media có đền bù tổn thất tinh thần cho chị bao nhiêu thì cũng không cần thiết nữa.

Trước đó, khi chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Giáng Son cũng cho biết: “Vụ kiện liên quan đến vấn đề xâm phạm bản quyền Giấc mơ trưa của tôi với BH Media từ tháng 10/2021 đến nay vẫn chưa được xử. Trong thời gian 5 năm trời, tôi phải làm việc rất nhiều lần với các luật sư của Văn phòng luật sư Phan Law do Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hỗ trợ.

Ca sĩ Khánh Linh thể hiện "Giấc mơ trưa". Ảnh chụp màn hình

5 năm thay đổi đến 3 thẩm phán, mỗi thẩm phán lại mời tôi đến gặp để thẩm vấn lại, mặc dù trong đơn thư đã có đủ tất cả các bằng chứng, chữ ký của những người liên quan. Nhiều cuộc trò chuyện, tôi thấy ngay chính những thẩm phán cũng chưa hiểu hết về luật bản quyền. Chúng tôi là những người cha sinh mẹ đẻ ra tác phẩm mà lại phải vất vả chứng minh để đòi lại đứa con tinh thần của mình như thế nên rất nản”.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết thêm rằng, lúc đầu, trong các giấy tờ pháp lý đệ trình lên tòa án, chị cùng các luật sư đề nghị phía BH Media đền bù thiệt hại là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đạt được mức đền bù đó, theo quy định, chị sẽ phải chứng minh rất nhiều vấn đề như: mức độ thiệt hại tài chính, mức độ tổn thất tinh thần, phải có chứng nhận của bác sĩ về tình trạng sức khoẻ…

Nhận thấy sự việc quá phức tạp nên nhạc sĩ Giáng Son quyết định không đòi đền bù thiệt hại vật chất nữa mà yêu cầu BH Media phải gửi lời xin lỗi công khai trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, yêu cầu đó của tôi cho đến nay vẫn chưa được BH Media thực hiện.

Trước đó, vào tháng 10/2021, nhạc sĩ Giáng Son đã rất bất ngờ khi nhận thông báo từ YouTube về việc video “Giấc mơ trưa” do ca sĩ Khánh Linh thể hiện được chính chị - tác giả ca khúc đăng tải trên kênh YouTube cá nhân bị “khiếu nại bản quyền” từ BH Media.

Thời điểm đó, phía BH Media giải thích, công ty này đã thu mua những bản ghi âm cũ từ Hồ Gươm Audio, trong đó có bản thu “Giấc mơ trưa” được Dương Thùy Anh biểu diễn bằng nhạc cụ. BH Media đã nạp bản ghi của Dương Thùy Anh vào hệ thống Content ID của YouTube và khai thác nội dung này trên không gian số. Và khi nhạc sĩ Giáng Son đăng tải bản ghi âm gốc do chính chị sở hữu lên kênh YouTube cá nhân, hệ thống đã gửi thông báo xác nhận bản quyền từ phía BH Media.

BH Media cho rằng, YouTube dùng hệ thống tự động “quét”, khi nhận thấy những giai điệu trùng khớp sẽ “claim” (đánh gậy bản quyền).

Tuy nhiên, nhạc sĩ Giáng Son phản ứng cho rằng, Hồ Gươm Audio hay BH Media không có bất cứ cuộc làm việc nào với tác giả.

BH Media chỉ thu mua một bản ghi (quyền liên quan) qua đơn vị sản xuất nội dung trung gian nhưng lạm quyền, “đánh gậy bản quyền” với mọi bản thu “Giấc mơ trưa” như thể BH Media đã sở hữu cả quyền tác giả “Giấc mơ trưa”.