"Vua hài" Châu Tinh Trì tái xuất với phim bóng đá nữ

Ngày 22-6, Châu Tinh Trì đón sinh nhật tuổi 64. Thay vì đăng ảnh bánh kem hay tổ chức tiệc, ông phát hành video clip thông báo phim mới của mình sắp ra rạp.

Trong video clip, ông ngồi trong phòng chế tác hậu kỳ, gấp rút làm việc để kịp tiến độ chiếu phim. "Vua hài" này cho biết phim có thể sẽ phát hành ngày 10-7 hoặc 17-7 nhưng kèm theo câu nếu không kịp ra mắt đúng hạn thì sẽ bị hoãn lại lần nữa.

Châu Tinh Trì sắp trở lại màn ảnh rộng

Phim của ông là "Kungfu nữ túc"

Nhiều người hâm mộ Châu Tinh Trì trông chờ vào tác phẩm của ông. Trong khi đó, công chúng mạng nửa tin, nửa ngờ với kiểu thông báo phát hành phim đậm phong cách hài hước.

Tuy nhiên, sau đó, tài khoản chính thức của phim trên weibo đã đăng lại video clip cùng hình ảnh quảng bá phim chính thức xác nhận tin phim phát hành tháng 7.

"Kungfu nữ túc" kết hợp giữa bóng đá nữ và võ thiếu lâm, được kể với phong cách hài hước đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Phim chưa công bố dàn diễn viên nhưng thông tin lan truyền trên mạng dàn diễn viên có người mẫu Trương Thiên Nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phi, Trương Nghệ Hưng.

Châu Tinh Trì là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Những phim ông thực hiện: "Thánh bài", "Trường học uy long", "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương", "Tuyệt đỉnh Kungfu", "Đội bóng đá Thiếu Lâm", "Siêu khuyển thần thông", "Mỹ nhân ngư"…

Trương Thiên Nhất

Địch Lệ Nhiệt Ba