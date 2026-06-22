Ca sĩ Việt bị gãy xương đùi, suy thận mạn tính, phải bán nhà chữa bệnh, bỏ dở nghiệp ca hát ở tuổi 34

Ca sĩ Liu Quốc Việt phải bán nhà chữa bệnh, bỏ dở nghiệp ca hát ở tuổi 34

Ca sĩ Liu Quốc Việt từng là giọng ca nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả, đặc biệt là ca khúc “Chưa kịp nói lời yêu em”. Sự nghiệp đang đà tiến triển, tuổi nghề đang vào độ chín muồi thì nam ca sĩ sinh năm 1990 buộc phải bỏ dở vì gặp biến cố sức khỏe.

Nam ca sĩ cho biết, anh bị gãy chỏm xương đùi cả hai bên, khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, mọi vận động đều bị hạn chế và luôn cần có người dìu. Không dừng lại ở đó, Liu Quốc Việt còn phải chống chọi với hàng loạt căn bệnh nghiêm trọng khác bao gồm thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, rễ thần kinh tủy sống và suy thận mạn.

Ca sĩ Liu Quốc Hùng thời còn phong độ. Ảnh: FBNV

Việc điều trị kéo dài đòi hỏi chi phí thuốc men lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng. Trong bối cảnh không thể đi diễn suốt 2 năm qua, nguồn thu nhập đóng băng đã đẩy anh vào tình cảnh kinh tế khánh kiệt. Để trang trải cuộc sống và chữa bệnh, nam ca sĩ hiện đang sống cùng mẹ tại Lâm Đồng này đã phải vay mượn bạn bè, thậm chí buộc phải cầm cố cả căn nhà của mình.

“Thực sự, lúc đó tôi và gia đình không còn nhiều lựa chọn. Mọi người quyết định bán căn nhà chủ yếu để giảm gánh nặng trả lãi ngân hàng khi sức khỏe của tôi sa sút, không còn khả năng làm việc để tạo thu nhập như trước.

Sau khi bán nhà, gia đình dự tính thuê nhà ở tạm để có thể giảm áp lực tài chính và yên tâm tập trung điều trị bệnh. Khi đưa ra quyết định này, tôi và người thân đều rất buồn vì đó là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả gia đình nhưng trong hoàn cảnh đó, gia đình tôi không còn lựa chọn nào khác”, Liu Quốc Việt trải lòng.

Cách đây không lâu, ca sĩ Liu Quốc Việt đăng tải clip đang tập đi một cách đầy khó khăn kèm dòng trạng thái: "Dù bước đi khó khăn, chậm chạp, nhưng tôi sẽ không bỏ cuôc. Tôi không ngại phải đăng hình ảnh không đẹp của mình lúc này vì tôi muốn cho tất cả mọi người thấy rằng, tất cả đến và đi rất nhanh như một cơn gió.

Không gì có thể tồn tại hoài theo thời gian. Tôi không biết mình sẽ cố gắng được đến bao giờ, nhưng mỗi ngày thức dậy, tôi còn được nhìn thấy những người thân xung quanh, thì đó là nghị lực mà tôi phải cố gắng để bước tiếp".

Ca sĩ Thành Lễ - một người quen của Liu Quốc Việt cho biết, từ một thanh niên khỏe mạnh, hát hay và đầy nhiệt huyết, hiện Liu Quốc Việt đi lại rất khó khăn. Nguyên nhân được cho là do sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc trong thời gian dài, dẫn đến những biến chứng đáng tiếc cho sức khỏe.

Liu Quốc Việt hiện đi lại rất khó khăn. Ảnh: FBNV

"Thật xót xa khi vì hoàn cảnh gia đình của em quá nhiều khó khăn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) mà việc điều trị phải rất tốn kém. Tôi rất khâm phục nghị lực của em. Em đã gạt bỏ cái tôi của người nghệ sĩ để chia sẻ những đoạn clip tập luyện, kiên trì chống chọi với cơn đau từng ngày để có thể bước tiếp trên hành trình của mình. Tin rằng, với ý chí, sự kiên trì và tinh thần lạc quan, em sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để trở lại với niềm đam mê âm nhạc và sân khấu", ca sĩ Thành Lễ bày tỏ.

Cách đây 2 ngày, Liu Quốc Việt cũng đăng tải trên trang cá nhân rằng: "Hai năm chiến đấu với bệnh tật, mọi thứ đã suy kiệt hoàn toàn. Nhưng tôi không lên mạng xã hội xin xỏ điều gì vì tôi muốn giữ cho mình sự tự trọng của một người nghệ sĩ. Chỉ mong sao, tôi còn căn nhà và mảnh đất nhỏ của gia đình ở Bảo Lộc đang cầm cố ngân hàng muốn bán để giảm bớt áp lực kinh tế và còn một chút để trị bệnh".

Trước khi đối mặt với bạo bệnh ở tuổi 36, Liu Quốc Việt từng có một hành trình lập nghiệp thành công. Những ngày đầu đặt chân đến TP.HCM mưu sinh, anh phải làm công việc kéo xe kẹo hát dạo đầy vất vả. Nhờ sở hữu chất giọng mộc mạc, giàu tình cảm, anh may mắn lọt vào mắt xanh của các bầu show và được tạo cơ hội đứng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh là vào năm 2016, khi ca khúc "Chưa kịp nói lời yêu em" ra mắt và nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Bản hit này đã viral mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội và cán mốc hơn 2 triệu lượt xem, trở thành dấu ấn rực rỡ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ trước khi biến cố sức khỏe ập đến.