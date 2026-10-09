Nicola Peltz khoe hình xăm bức thư tình trên lưng Brooklyn Beckham

Hình xăm nằm trên lưng phía dưới cổ Brooklyn, chép lại bức thư tình của Nicola với nét chữ mềm mại. Nội dung thư viết: "Chàng trai mãi mãi của em, hãy đọc những dòng này bất cứ khi nào anh cảm thấy lo lắng. Em muốn anh biết rằng anh được yêu thương sâu sắc đến nhường nào. Anh có trái tim nhân hậu nhất mà em từng gặp và em hy vọng không có ngày nào trôi qua mà em thiếu đi tình yêu của anh. Em nghĩ anh thật tuyệt vời".

Đoạn cuối thư là lời nhắn nhủ: "Chỉ cần nhớ rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện, miễn là anh hít thở chậm rãi và tin tưởng. Em yêu anh hơn tất cả. Mãi yêu anh, vợ tương lai của anh".

Nicola Peltz đăng ảnh Brooklyn cởi trần để lộ hình xăm bức thư tình hôm 8/10. Ảnh: Instagram

Brooklyn xăm bức thư này vào tháng 1/2021, khi hai người đã đính hôn. Anh từng chia sẻ hình xăm trên Instagram với chú thích "Thư tình". Đây là một trong những hình xăm đầu tiên Brooklyn dành cho Nicola trong bộ sưu tập hơn 70 hình xăm liên quan đến vợ.

Bên cạnh bức ảnh Brooklyn khoe hình xăm, bài đăng của Nicola hôm 8/10 còn bao gồm loạt ảnh hai vợ chồng quấn quýt bên nhau tại khách sạn và trong show Balenciaga. Diễn viên Mỹ cảm ơn nhà mốt đã mời cô và Brooklyn tham dự show trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tình tứ trong khách sạn ở Paris. Ảnh: Instagram

Bên dưới bài đăng, Brooklyn để lại bình luận tình cảm dành cho vợ: "Cô gái của tôi", kèm biểu tượng nụ hôn.

Vợ chồng Brooklyn dành thời gian ở Paris trong tuần qua và liên tục thể hiện tình cảm dành cho nhau qua những bức ảnh trên Instagram cũng như khi xuất hiện trên phố. Hôm 2/10, cặp sao gây chú ý khi tận hưởng buổi hẹn hò riêng gần bảo tàng Louvre, trong khi không tham dự show thời trang của Victoria Beckham dù địa điểm này chỉ cách đó khoảng 1,6 km. David Beckham cùng ba người con Romeo, Cruz và Harper đều có mặt để ủng hộ Victoria.

Nhà Beckham và các bạn gái của Cruz, Romeo, tại Paris tối 2/10. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Lần gần nhất Brooklyn và Nicola dự show thời trang của Victoria là vào tháng 9/2024, vài tháng trước khi mâu thuẫn gia đình bùng phát. Khoảng sáu tháng sau, quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ trở nên căng thẳng sau khi anh không tham dự tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của David vào tháng 5/2025. Kể từ đó, vợ chồng Brooklyn vắng mặt trong tất cả hoạt động của gia đình Beckham và duy trì mối quan hệ gần gũi với gia đình Peltz.

Tháng 1 năm nay, Brooklyn đăng bài viết dài sáu trang trên Instagram, công khai mâu thuẫn gia đình và cáo buộc bố mẹ kiểm soát anh cũng như gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Nicola. Người mẫu kiêm đầu bếp 27 tuổi cho biết anh chưa có ý định hòa giải với gia đình.