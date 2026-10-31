Katy Perry đón tuổi 42 bên cựu Thủ tướng Canada

Trên Instagram ngày 29/10, ca sĩ đăng loạt hình, video ghi lại kỷ niệm đi chơi cùng bạn trai trong tuần sinh nhật của cô vừa qua. Cả hai được cho đã đến những hẻm núi ở vùng tây nam nước Mỹ, chèo thuyền kayak trên sông Colorado. Perry cũng đăng thêm bức ảnh chụp Brick - thiết bị giúp người dùng tránh bị xao nhãng bằng cách khóa quyền truy cập các ứng dụng đã chọn trên điện thoại, cho thấy cô hạn chế dùng mạng suốt chuyến đi.

Katy Perry đón tuổi mới hôm 25/10. Trong phần chú thích, nghệ sĩ cho biết ban đầu cảm thấy thờ ơ với "sự lưng chừng của tuổi 42", sau đó hiểu rằng đây là cột mốc cho cô mọi câu trả lời trong đời. Những câu cuối cùng như lời nhắn của Perry đến ông Trudeau: "Dù chưa hiểu hết ý nghĩa của tuổi này, em ổn với việc bước sang tuổi 42 miễn có thể bước tiếp cùng anh. Sẵn sàng trở lại cuộc sống".

Ca sĩ đăng ảnh hôn ông Justin Trudeau trong chuyến đi leo núi. Ảnh: Instagram Katy Perry

Katy Perry và cựu thủ tướng hẹn hò từ giữa năm 2025 khi cô thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế Lifetimes Tour. Cặp sao công khai mối quan hệ dịp sinh nhật lần thứ 41 của cô, từ đó luôn cùng nhau tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với People tháng 9, Perry cho biết cô đã có khoảng thời gian khó khăn trước khi gặp người yêu hiện tại. Lúc ấy, cô vừa nhận nhiều phản hồi tiêu cực về album mới 143, vừa kết thúc mối tình gần 10 năm với tài tử Orlando Bloom. Bất chấp những biến động, ca sĩ tập trung cho các đêm diễn, cố gắng biểu diễn hết mình trên sân khấu. Theo Perry, tour diễn giúp cô học cách trở lại với mục đích sống, đồng thời cho cô món quà tuyệt nhất: gặp được tình yêu đời mình, ông Justin Trudeau.

"Tôi luôn mong muốn có một chuyện tình huyền thoại, từng nói với nhà trị liệu của mình rằng: Mọi thứ trong đời tôi đều tuyệt vời nhưng còn thiếu một mảnh ghép, và nó đã xuất hiện", cô nói về tình cảm với ông Trudeau.

Cặp sao tạo dáng trên một hẻm núi ở vùng tây nam nước Mỹ. Ảnh: Instagram Katy Perry

Katy Perry sinh năm 1984, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012. Cô và tình cũ Orlando Bloom có một con gái - Daisy, sáu tuổi.

Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử nước này, theo đảng Tự do. Tháng 1/2025, ông tuyên bố từ chức. Trước khi yêu Katy Perry, ông có cuộc hôn nhân dài 18 năm với người dẫn chương trình Sophie Grégoire, ly thân năm 2023. Họ có ba người con gồm Xavier - 19 tuổi, hiện là ca sĩ kiêm người mẫu, Ella-Grace, 17 tuổi, và Hadrien, 12 tuổi.