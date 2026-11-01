Shin Min Ah: 'Ông xã luôn miệng khen tôi xinh đẹp'

Tham gia You Quiz on the Block của đài tvN hôm 28/10, diễn viên Shin Min Ah hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân, công việc, cuộc sống. Cô mang đến tiếng cười với lối nói chuyện duyên dáng, dí dỏm, khiến khán giả thích thú.

Khi được hỏi "Ở nhà, hai người hay nói với nhau câu nào nhất?", Shin Min Ah đáp: "Đó là câu: 'Hàng giao đến rồi kìa', 'Hàng về nhiều lắm rồi, bóc nhanh lên' và 'Chẳng thấy người đâu mà chỉ thấy bưu phẩm gửi đến dồn dập vậy anh".

Shin Min Ah tham gia chương trình 'You Quiz on the Block'. Ảnh: Nate

Khi đề cập đến câu nói bản thân thường xuyên được nghe nhất, Shin Min Ah ngượng ngùng chia sẻ với MC: "Anh Kim Woo Bin hay khen em lắm". Cô tiếp lời: "Ngượng quá em không nói ra được hết đâu", rồi tiết lộ anh rất hay khen cô đẹp. "Woo Bin khen em rất nhiều. Ngay cả khi em thấy mình tăng cân hoặc không được xinh đẹp nhất, anh ấy vẫn nói: 'Em trông xinh nhất từ trước đến giờ'", diễn viên kể.

Nghe vậy, MC Yoo Jae Suk nhận xét: "Woo Bin thật tuyệt vời. Thật hạnh phúc khi thường xuyên nghe được những điều như vậy". Shin Min Ah cũng đỏ mặt nói: "Điều đó khiến em nhận ra rằng cảm giác được yêu thương chính là hạnh phúc".

MC Yoo Jae Suk hỏi Shin Min Ah về sự thay đổi lớn nhất kể từ khi kết hôn với Kim Woo Bin. Cô đáp: "Đó là sự thoải mái. Em cảm thấy như mình có một người đồng minh đáng tin cậy. Mọi người xung quanh nói rằng em trông rất vui vẻ. Em đoán là tâm trí em đã được an yên".

Shin Min Ah nhắc đến Woo Bin với gương mặt hạnh phúc. Ảnh: tvN

Shin Min Ah cũng chia sẻ chi tiết về các hoạt động thiện nguyện cô và chồng đã thực hiện nhiều năm qua. MC Yoo Jae Suk giúp cô tổng kết những thành quả hai vợ chồng đóng góp: "Hai người thật sự tuyệt vời. Như các bạn đã biết, hai nghệ sĩ quyên góp đều đặn, tổng số tiền vượt 5 tỷ won".

Lắng nghe điều này, Shin Min Ah thổ lộ cô đã có những khoảnh khắc ý nghĩa khi giúp đỡ người khác: "Vì quyên góp đều đặn mỗi năm, thỉnh thoảng em nhận được thư hoặc tin tức từ những người được giúp đỡ. Điều này mang lại cho em niềm vui lớn, cảm thấy rất tự hào vì một việc làm quý giá và có ý nghĩa. Em sẽ rất biết ơn nếu việc mình làm có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác".

Shin Min Ah và chồng, Kim Woo Bin. Ảnh: Instagram

Shin Min Ah và Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau qua một quảng cáo thời trang vào năm 2014, họ xác nhận mối quan hệ vào năm 2015. Năm 2017, Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng và tạm ngừng hoạt động, Shin Min Ah luôn ở bên cạnh anh.

Tháng 12/2025, hai người tổ chức đám cưới. Sau kết hôn, họ tiếp tục công việc đóng phim, chưa có kế hoạch sinh con.

Kim Woo Bin ra mắt với vai trò người mẫu, trước khi bén duyên với vai trò diễn viên trong phim truyền hình White Christmas. Sau khi đóng phim Phẩm chất quý ông, tên tuổi anh càng hot hơn với School 2013, Người thừa kế... Năm 2016, anh đóng vai chính trong phim Yêu không kiểm soát, sau đó là Master. Gần đây tài tử đóng Alien + Human, The Dance Studio, The Delivery Man, Everything Will Come True của Netflix.

Shin Min Ah sinh năm 1984 và khởi nghiệp với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô được biết đến qua các bộ phim truyền hình A Love to Kill (2005), My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (2010), Arang and the Magistrate (2012), Oh My Venus (2015) và Tomorrow With You (2017), Hometown Cha-Cha-Cha (2021), Our Blues, No Gain No Love... Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người mẫu cho tạp chí tuổi teen KiKi vào năm 1998. Kể từ đó, cô trở thành một trong những mẫu nữ được yêu thích nhất trên các bìa tạp chí Hàn Quốc.