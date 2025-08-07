Mẹ Brad Pitt qua đời

Cháu gái Brad Pitt, Sydney Pitt, thông báo tin buồn trên Instagram hôm 6/8: "Bà yêu dấu của chúng cháu, Jane Etta, chúng cháu chưa sẵn sàng để nói lời từ biệt. Nhưng nghĩ đến việc bà giờ đây được tự do ca hát, nhảy múa và vẽ tranh trở lại khiến lòng cháu nhẹ đi phần nào. Nếu từng gặp bà, hẳn bạn sẽ biết bà là người có trái tim rộng lớn. Bà quan tâm sâu sắc đến mọi người, mọi điều, không cần lý do, không đặt câu hỏi".

Brad Pitt và mẹ, bà Jane Pitt. Ảnh: FilmMagic

Sydney kể về tình yêu thương của bà nội dành cho từng người cháu, miêu tả bà là "hiện thân thuần khiết nhất của tình yêu". "Bà có thể theo kịp cả 14 đứa cháu mà không chút mệt mỏi. Tình yêu bà dành cho chúng cháu là vô điều kiện, bất kỳ ai từng gặp bà đều cảm nhận được điều đó", cô viết. "Chúng cháu thật may mắn khi được lớn lên trong vòng tay của bà và cháu biết bà vẫn đang sống mãi trong trái tim mỗi người chúng cháu".

Bà Jane Pitt qua đời, để lại chồng, ông William Alvin Pitt, ba người con và 14 người cháu, bao gồm 6 cháu nội là con của Brad Pitt với Angelina Jolie: Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne.

Bà Jane Pitt cùng chồng, con trai và các cháu nội Pax Thiên, Shiloh, Maddox dự lễ ra mắt phim 'Unbroken' năm 2014. Ảnh: BEI

Thời trẻ, mẹ Brad Pitt là một giáo viên, cố vấn học đường và nhà từ thiện. Bà cùng ông William Alvin Pitt - chủ sở hữu của một công ty vận tải đường bộ - nuôi dạy ba người con Brad, Doug Pitt và Julie Neal tại Springfield, Missouri. Bà Jane và chồng có cuộc sống giản dị, tránh xa ánh đèn sân khấu. Nhiều năm trước, thi thoảng cả hai tham dự một số sự kiện lớn cùng con trai và các cháu nội như lễ trao giải Oscar 2012 hay buổi ra mắt phim Unbroken của Angelina Jolie năm 2014.

Năm 2009, Brad và các anh chị em quyên góp một triệu USD để xây dựng Trung tâm Ung thư Nhi Jane Pitt mang tên mẹ tại Missouri. Đây là nơi đầu tiên trong khu vực có bác sĩ chuyên về ung thư và huyết học nhi khoa. Trong một video của tổ chức WorldServe International năm 2018, bà Jane chia sẻ: "Tôi rất tự hào về tất cả các con của mình. Chúng nhìn thấy nhu cầu cấp thiết của mọi người và cố gắng đáp ứng. Điều đó thật tuyệt vời."

Bà Jane Pitt và cháu nội Sydney Pitt. Ảnh: Instagram

Tháng 6 vừa qua, tại buổi chiếu đặc biệt bộ phim mới F1, Brad Pitt từng gửi lời chào đến mẹ khi trả lời phỏng vấn phóng viên chương trình Today. "Tôi phải gửi lời chào tới mẹ vì mẹ luôn xem chương trình này mỗi sáng. Yêu mẹ, Jane Pitt", anh nói và gửi nụ hôn về phía máy quay.