Cảnh tượng nghẹt thở ở sân bay Nội Bài

Trở lại Việt Nam lần thứ hai trong năm, sự xuất hiện của DPR Ian tạo nên cảnh tượng “náo loạn” ở sân bay Nội Bài trưa 22/8.

Đúng 10h40 ngày 22/8, DPR Ian đáp chuyến bay tới Hà Nội, để chuẩn bị cho đêm diễn vào tối 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC).

Ngay khi xuất hiện, nam ca sĩ được hàng nghìn người hâm mộ Việt chào đón. Thậm chí, có khán giả bật khóc khi được gặp thần tượng ở Nội Bài.

Sáng 22/8, DPR Ian đăng story khoảnh khắc anh ngồi trên máy bay kèm chú thích: "Hẹn gặp sớm nhé" cùng biểu tượng lá cờ Việt Nam. Trong clip chào khán giả 8Wonder, DPR Ian chia sẻ: "Tôi thực sự rất yêu Việt Nam và rất yêu các bạn. Tôi đang hào hứng. Hy vọng được gặp các bạn".﻿

Trước khi lên xe về khách sạn, DPR Ian dành ít phút giao lưu và nhận quà từ người hâm mộ. Ngày 23/8, DPR Ian trình diễn trong sự kiện 8Wonder Summer 2025 cùng các tên tuổi nổi tiếng thế giới và Việt Nam như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, Soobin, Hòa Minzy…

Khoảnh khắc nam ca sĩ đội nón lá in hình cờ đỏ sao vàng - món quà từ người hâm mộ Việt.

Cảnh tượng nghẹt thở ở sân bay Nội Bài - 6

Nhiều khán giả mang theo ảnh, standee, đội nón lá in hình DPR Ian chào đón khi anh trở lại Việt Nam. Nam ca sĩ để lại ấn tượng tốt với người hâm mộ Việt sau đêm diễn hôm 21/6 ở Mỹ Đình.

DPR Ian tên thật là Christian Yu, sinh năm 1990, rapper kiêm producer, đạo diễn. Anh là người gốc Hàn, sinh ra tại Australia. DPR Ian lần đầu ra mắt vào năm 2012 với vai trò trưởng nhóm C-Clown, thuộc công ty Yedang Entertainment (sau này đổi tên thành Banana Culture).

DPR Ian có một số sản phẩm âm nhạc nổi bật như So Beautiful, Dope Lovers, Don't Go Insane … Năm 2024, anh xuất hiện trong MV Shopper của IU, vừa là nam chính và đạo diễn. DPR Ian cũng từng là đạo diễn MV của dàn nghệ sĩ như Taeyang ( Wake Me Up ), Mino - WINNER (MV Body) hay Bobby - iKON (MV HOLUP ).

The Kid Laroi - sao biểu diễn ở đêm nhạc 8Wonder - đăng ảnh fan Việt đứng đợi anh năm tiếng ở sân bay Nội Bài, tối 19/8.

