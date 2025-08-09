Matthew McConaughey mất vai chính 'Titanic' vì từ chối một yêu cầu của đạo diễn

Theo tiết lộ từ nhà báo Matthew Belloni, trong cuốn hồi ký The Bigger Picture sắp phát hành vào tháng 11, nhà sản xuất phim Jon Landau giải thích lý do Matthew McConaughey không nhận được vai diễn trong bộ phim bom tấn của đạo diễn James Cameron.

Matthew McConaughey - tài tử nổi tiếng với các bộ phim như 'How to Lose a Guy in 10 Days', 'Ghosts of Girlfriends Past'... Ảnh: FilmMagic

Landau viết: "Chúng tôi mời anh ấy thực hiện một cảnh với Kate Winslet để kiểm tra sự tương tác, không chỉ về ngoại hình trên phim mà còn về cách họ giao tiếp". Ông cho biết Kate ngay lập tức bị cuốn hút trước sự quyến rũ và màn thể hiện của Matthew McConaughey. Tuy nhiên, Matthew - người đến từ Texas (miền trung nam nước Mỹ) - đã diễn thử cảnh quay với chất giọng miền Nam trong khi nhân vật Jack Dawson trong kịch bản là chàng trai mồ côi đến từ bang Wisconsin ở tây bắc nước Mỹ.

Đạo diễn Cameron khen ngợi diễn xuất của Matthew McConaughey nhưng bảo anh hãy thử nói giọng khác. Jon Landau cho biết Matthew đã thẳng thừng từ chối yêu cầu đổi giọng. "Không. Tôi thấy vậy là ổn rồi. Cảm ơn", Matthew nói và sau đó anh mất vai diễn, theo nhà sản xuất Titanic.

Leonardo DiCaprio được chọn vào vai Jack thay cho Matthew McConaughey trong 'Titanic'.

Cuối cùng, Leonardo DiCaprio được chọn, dù ban đầu cũng định từ chối một yêu cầu của đạo diễn James Cameron trong buổi thử vai. Năm 2022, đạo diễn đoạt giải Oscar kể trên tạp chí GQ rằng ông đề nghị Leo đọc một đoạn kịch bản nhưng anh nói không. Tuy nhiên, khi được James Cameron thuyết phục, Leo đã làm theo và gây ấn tượng mạnh mẽ. "Kate như bừng sáng... Tôi biết chắc cậu ấy chính là Jack", James Cameron nhớ lại.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio và đạo diễn James Cameron trên trường quay 'Titanic'.

Vai diễn Jack Dawson sau đó đã giúp Leonardo DiCaprio nổi tiếng toàn cầu và trở thành ngôi sao hạng A của Hollywood. Titanic phát hành năm 1997, giành kỷ lục 11 giải Oscar (trong số 14 đề cử) và đạt doanh thu phòng vé 1,84 tỷ USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (cho đến khi bị bộ phim tiếp theo của đạo diễn James Cameron vượt qua năm 2009 là Avatar).