Con gái Lý Tiểu Long bỏ đam mê ca hát để thực hiện giấc mơ dang dở của bố và anh trai

Hai lần đeo khăn tang, chưa kịp nói lời ly biệt

Lý Hương Ngưng (tên tiếng Anh là Shannon Lee) là con thứ hai của Lý Tiểu Long và người vợ Linda Lee Cadwell. Cô sinh ngày 19/4/1969, đánh dấu 5 năm Lý Tiểu Long xây dựng tổ ấm và trở thành một người cha của 2 con nhỏ.

Khi Lý Hương Ngưng ra đời, Lý Tiểu Long trở thành huyền thoại võ thuật nổi danh đình đám ở Hollywood. Điều này khiến cô từng phải sống trong những ngày tuổi thơ nhiều áp lực bởi danh tiếng của cha.

Lý Hương Ngưng cùng cha mẹ và anh trai.

Cô công chúa nhỏ sống cuộc sống sung túc với đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ cho đến năm 4 tuổi, cái chết bất ngờ mang cha cô đi xa mãi. Thời điểm đó, Lý Hương Ngưng mới chỉ bắt đầu biết cất tiếng gọi cha.

Sau khi Lý Tiểu Long đột ngột qua đời tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 20/7/1973, Lý Hương Ngưng (Shannon Lee) mới 4 tuổi nên chưa cảm nhận được sự mất mát nhưng bắt đầu hiểu cuộc sống của mình đã thay đổi. Trong khi anh trai Lý Quốc Hào mải mê với những thế võ thì cô bé Lý Hương Ngưng suốt ngày ca hát.

Lý Hương Ngưng cùng bố và anh trai.

3 năm sau ngày Lý Tiểu Long qua đời, bà Linda - Vợ ông quyết định tái hôn với nhà văn nổi tiếng Tom Bleecker với mong muốn 2 đứa con bé bỏng của mình có một gia đình hoàn chỉnh.

Nhìn mẹ trong vòng tay người đàn ông khác, anh em Lý Hương Ngưng nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi: "Tại sao mẹ không còn yêu chúng con và yêu cha nữa?". Ôm 2 con vào lòng, người mẹ nghẹn ngào: "Mẹ mãi mãi yêu các con và yêu cha, khi nào lớn lên, các con sẽ hiểu được lòng mẹ".

Lý Hương Ngưng cùng mẹ và anh trai.

Thế nhưng, mong ước của người mẹ đau khổ không được như ý, 2 năm sau, 3 mẹ con dắt nhau rời khỏi ngôi nhà của người bố dượng. Chính hình ảnh ấy đã khiến Lý Hương Ngưng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn lứa tuổi của mình.

Năm 1985, Lý Quốc Hào nổi lên khi tham gia bộ phim truyền hình Kungfu The Movie. Năm 1987, Lý Hương Ngưng đậu vào trường Đại học Tulane (New Orleans, Mỹ) chuyên ngành Âm nhạc. Năm 1990, bà Linda tái hôn người bạn học cũ Bruce Cadwell, thực hiện ước mơ tạo dựng lại một gia đình hạnh phúc từ trong thương đau.

Năm 1991, Lý Hương Ngưng tốt nghiệp đại học, đảm nhận vai trò MC một chương trình truyền hình âm nhạc ở Los Angeles, tham gia nhóm nhạc Medicine, bắt đầu sự nghiệp ca hát. Năm 1993, khi cô em gái vẫn chưa kịp dành cho anh trai một lời khen nào vì những gì đã thể hiện trên màn ảnh Hollywood, Lý Quốc Hào bất ngờ bị tai nạn và mất khi đang đóng những cảnh cuối cùng của bộ phim The Crow. Năm đó anh mới 28 tuổi.

Nối bước "tinh thần võ thuật"

Cái chết của Lý Quốc Hào khiến bà Linda và Lý Hương Ngưng đau đớn tột cùng. Mặc dù cảnh sát công bố kết quả điều tra cho rằng Lý Quốc Hào đã gặp "tai nạn nghề nghiệp", bị bắn chết bằng một viên đạn thật trong khẩu súng đạo cụ nhưng Lý Hương Ngưng không tin điều đó.

Nhiều tháng trời, cô lao vào công cuộc tìm kiếm chứng cứ để chứng tỏ anh trai bị ám sát. Cô bỏ công việc, bỏ show diễn chỉ với mong muốn tìm ra hung thủ. Thấy con gái quay cuồng vì cái chết của anh trai, bà Linda nói với con: "Shannon, không cần đi tìm kiếm gì nữa. Chúng ta hãy quên chuyện ấy đi".

Lý Hương Ngưng có một người anh trai hơn 4 tuổi tên Lý Quốc Hào (Brandon Bruce Lee). Sinh năm 1969, trong lúc tên tuổi cha đang "làm mưa làm gió" tại Hollywood, Lý Hương Ngưng lớn lên với không ít áp lực.

Nghe lời khuyên của mẹ, Lý Hương Ngưng kết thúc việc truy tìm nguyên nhân thật quanh cái chết của Lý Quốc Hào. Cô nhốt mình trong phòng riêng, xem đi xem lại nhiều lần những bộ phim của cha và anh trai. Cô phát hiện, Lý Quốc Hào đã thừa hưởng nhiều tố chất của Lý Tiểu Long, đó là ý chí kiên cường và thái độ làm việc chuyên nghiệp cùng tình yêu dành cho võ thuật. Thế là cô bật dậy, quyết định bỏ tất cả những thứ mình đang có, bắt đầu tập võ với mục tiêu trở thành một diễn viên võ thuật giống như cha và anh trai.

Quyết định của Lý Hương Ngưng bị bà Linda phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, Lý Hương Ngưng vẫn kiên định, bởi như cô từng nói với bà Linda: "Mẹ, đó là cách con tưởng nhớ cha và anh, những người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Con tin là với sự nỗ lực của con, hình ảnh của cha và anh trai sẽ sống mãi trong trái tim nhiều khán giả".

Không từ bỏ, Lý Hương Ngưng luyện tập không ngừng và góp mặt trong nhiều bộ phim như "High Voltage", "Enter The Eagles" hay "She, Me and Her".

Đến với điện ảnh khi đã 24 tuổi, lại là con gái nên Lý Hương Ngưng đã gặp phải những ánh mắt nghi ngại, thậm chí bị người ta cười mỉa mai. Lý Hương Ngưng bỏ ngoài tai tất cả, cô ngày đêm tập luyện võ thuật, được nhiều người bạn của Lý Tiểu Long và anh trai Lý Quốc Hào giúp đỡ.

Năm 1994, Lý Hương Ngưng có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Cage II. Mặc dù mang nhiều hình ảnh Lý Tiểu Long nhưng vì là thân gái nên lực phát đòn của cô yếu, từng bị báo chí chê đánh võ như múa. Dù mạnh mẽ nhưng Lý Hương Ngưng vẫn cảm thấy sốc. May mắn, trong những ngày tồi tệ đó, bên cạnh cô luôn có mặt người bạn trai, họa sĩ Anthony Ian Keasler, tiếp thêm năng lượng tích cực. Tháng 8/1994, sau 5 năm yêu nhau, họ kết hôn.

Ngày 22/8/1994, cô kết hôn với Ian Keasler - một họa sĩ, nhà thiết kế người Mỹ sau 6 năm hẹn hò (người đứng ngoài cùng bên trái).

Từ khi có gia đình ổn định, Lý Hương Ngưng dành hết thời gian để thực hiện mong muốn của mình. Năm 1997, cô giành được vai nữ chính trong bộ phim High Voltage của đạo diễn Isaac Florentine. Một năm sau, cô đi theo bước chân cha, trở về Hong Kong (Trung Quốc) cộng tác với Hãng phim Gia Hòa, tham gia bộ phim Enter The Eagles do đạo diễn Nguyên Khuê thực hiện, đóng chung với Viên Vịnh Nghi, Trần Tiểu Xuân, Vương Mẫn Đức. Lý Hương Ngưng tạo ấn tượng tốt khi đích thân thể hiện những pha nguy hiểm như nhảy tàu, nhảy lầu, cưỡi mô tô, bắn súng…

Không chỉ nỗ lực trong diễn xuất, Lý Hương Ngưng cũng chăm chỉ nghiên cứu về sự nghiệp, cuộc đời của cha với mong muốn sẽ tái hiện một cách rõ nét người cha quá cố trên màn ảnh. Cô điều hành Bruce Lee Entertainment, một chi nhánh của Công ty Gia đình Lý Tiểu Long, chuyên quảng bá và bảo vệ di sản, tư tưởng của huyền thoại võ thuật.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sỹ, Lý Hương Ngưng còn đảm nhận công việc doanh nhân, nhà sản xuất phim.

Năm 2008 và 2009, Lý Hương Ngưng đóng vai trò nhà sản xuất trong hai bộ phim về người cha huyền thoại là The legend of Bruce Lee và phim tài liệu How Bruce Lee changed the world.

Năm 2017, cô tiếp tục đồng viết kịch bản và sản xuất bộ phim Little Dragon, bộ phim truyện nhựa kể về những ngày đầu của Lý Tiểu Long trong thế giới đầy màu sắc của Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1950.

Không những chăm chỉ thực hiện giấc mơ dang dở của bố, Lý Hương Ngưng còn quản lý quỹ từ thiện mang tên Lý Tiểu Long do mẹ sáng lập, phát triển môn phái võ thuật Tiệt quyền đạo của cha.

Lý Hương Ngưng bước vào phim trường với giấc mơ nối nghiệp cha và anh trai.

Cha mất khi còn quá nhỏ, ký ức về ông chỉ còn trong những trang nhật ký hay những ghi chép của gia đình nhưng với Lý Hương Ngưng, Lý Tiểu Long vẫn là một người cha đáng kính và việc bảo vệ, truyền bá di sản về ông là một phần cuộc sống của cô.

