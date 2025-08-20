Sophie Turner thú nhận 'nôn khan' sau cảnh hôn với bạn diễn

Sophie Turner kể lại trải nghiệm tệ hại này trong chương trình Late Night With Seth Meyers ghi hình tuần trước. Người đẹp 29 tuổi tiết lộ cô là người gợi ý đạo diễn Natasha Kermani mời Kit Harington đóng cùng trong phim kinh dị The Dreadful - dự án mới Sophie đóng chính kiêm vai trò sản xuất.

Sophie Turner và Kit Harington. Ảnh: FilmMagic

Trước đó, Kit Harington và Sophie Turner gắn bó suốt 8 mùa Game of Thrones trong vai anh em Jon Snow và Sansa Stark. Dù bộ phim đã kết thúc từ năm 2019, Turner khẳng định mối quan hệ thân thiết kiểu anh em của họ vẫn còn nguyên vẹn.

"Vì vậy khi tôi gửi kịch bản cho Kit, anh ấy nhắn lại kiểu như: 'Ừ, anh rất muốn tham gia, nhưng chuyện này sẽ thật sự kỳ cục đấy, Soph ạ'", Turner kể. "Ban đầu tôi không hiểu, cho đến khi đọc tiếp và thấy toàn cảnh hôn và cảnh nóng. Lúc đó tôi mới nghĩ: Ôi trời, đó là anh trai mình mà!".

Dù ban đầu khá lúng túng, Turner cho biết cả hai đều nhận thấy kịch bản The Dreadful quá hấp dẫn nên "không thể bỏ qua".

"Chúng tôi quyết định gạt sang một bên, nhưng khi quay cảnh hôn đầu tiên, cả hai đều nôn khan. Thật sự là kinh khủng, đó là trải nghiệm tệ nhất", diễn viên chia sẻ.

Sophie Turner và Kit Harington trong phim truyền hình 'Game of Thrones'.

Lấy bối cảnh thế kỷ 15, The Dreadful xoay quanh Anne (Sophie Turner) và mẹ chồng Morwen, những người sống bên lề xã hội. Khi một người đàn ông từ quá khứ trở về, hàng loạt biến cố xảy ra đã đảo lộn cuộc đời Anne. Bộ phim còn có sự tham gia của các ngôi sao Marcia Gay Harden, Laurence O’Fuarain và Jonathan Howard.

Sophie Turner là nữ diễn viên người Anh, sinh năm 1996 tại Northampton. Cô được biết đến rộng rãi với vai Sansa Stark trong loạt phim đình đám Game of Thrones (2011 - 2019), vai diễn giúp cô trở thành ngôi sao quốc tế từ khi mới 15 tuổi. Sau thành công này, Turner tiếp tục khẳng định tên tuổi ở Hollywood với vai Jean Grey/Phoenix trong loạt phim X-Men: Apocalypse (2016) và Dark Phoenix (2019). Ngoài ngoại hình quyến rũ, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tinh tế, thể hiện tốt những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Về đời tư, Sophie Turner từng kết hôn với ca sĩ Joe Jonas và có hai con gái trước khi cả hai tuyên bố chia tay năm 2023. Hiện tại, cô hẹn hò nhà quý tộc Anh Peregrine "Perry" Pearson.