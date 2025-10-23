BigDaddy kế nhiệm Bích Phương, từng tạm dừng ghi hình "Say Hi" vì xót học trò

Tập 5 Anh Trai “Say Hi” 2025 mang đến nhiều bất ngờ với luật chơi mới: Không loại ai sau Live Stage 2. Trước đó, người hâm mộ đã không kiềm được nước mắt khi chứng kiến màn “chia tay tạm thời” của các Anh Trai OgeNus, Nhâm Phương Nam, Vương Bình, JeyB, Lohan và Khôi Vũ.

Các Anh Trai nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc khi nằm trong nhóm nguy hiểm.

Trong không khí lắng đọng ấy, BigDaddy bất ngờ nhận về nhiều chú ý khi bị netizen “bắt trọn” biểu cảm mếu khóc đầy hài hước. Hình ảnh này nhanh chóng khiến nhiều người liên tưởng đến khoảnh khắc “khóc xấu” của “em xinh” Bích Phương từng viral khắp cõi mạng. Không chỉ fan, dàn Anh Trai - Em Xinh cũng hào hứng chụp màn hình để ghi lại khoảnh khắc này, thậm chí “chế meme” khiến chính chủ phải lên tiếng “cầu cứu”: “Tôi bị cộng đồng mạng tấn công, xin hãy bảo vệ tôi”.

Dàn nghệ sĩ thích thú với meme khóc của BigDaddy, quyết "dí" nam rapper tới cùng.

BigDaddy khiến netizen liên tưởng đến meme viral của "em xinh" Bích Phương.

Chia sẻ về khoảnh khắc đang viral của chồng, Emily cho biết cô cảm thấy bất ngờ khi thấy chồng khóc nhiều như thế trên sóng truyền hình: “Chồng tôi không bao giờ muốn thể hiện “nét yếu mềm” này ra ngoài, mà thật sự thì lâu nay chồng tôi cũng có tuổi rồi, cũng trải nhiều rồi nên cũng cứng lắm. Vậy mà lại khóc to không kiềm lại được như này thì thiệt sự tôi nghĩ là lúc đó anh ý thực sự rất sốc và buồn luôn đó”. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ BigDaddy từng phải tạm dừng ghi hình để ổn định cảm xúc khi biết học trò bị loại.

Emily trả lời bài viết của người hâm mộ về khoảnh khắc “khóc xấu” của BigDaddy.

OgeNus từng là thành viên trong đội BigDaddy tại Rap Việt mùa 3. Đến với Anh Trai “Say Hi” 2025, cả hai tiếp tục có duyên đồng hành khi cùng chung đội ở Live Stage 1 và Live Stage 2. Khoảnh khắc BigDaddy lo lắng, xúc động khi OgeNus suýt bị loại không chỉ khiến khán giả nghẹn ngào mà còn thể hiện tình cảm gắn bó và sự quan tâm chân thành mà nam rapper dành cho “học trò cưng” của mình.

OgeNus hài hước "nhập hội" chọc thầy.

OgeNus được khán giả đánh giá là một trong những “con tướng mạnh” tại chương trình Anh Trai “Say Hi” 2025 nhờ khả năng sáng tác “bắt tai” và phong thái biểu diễn cuốn hút. Nam rapper gây ấn tượng với người xem ở phần mở đầu của tiết mục Người Yêu Chưa Sinh Ra tại Live Stage 1. Trong Live stage 2, OgeNus cũng góp phần đưa team 3 Chìm 7 Nổi lên Top 1 bảng A. Việc nam rapper xuất hiện trong top 6 nguy hiểm khiến người hâm mộ bất ngờ, từ đó đồng lòng bật mood “chạy số liệu” với hy vọng OgeNus an toàn tiến sâu vào vòng trong.

OgeNus cùng team 3 Chìm 7 Nổi đứng top 1 bảng A ở Live Stage 2.