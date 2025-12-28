Hàng chục nghìn người đi xem 30 anh trai và các em xinh

Concert Anh trai say hi 2025 - A Merry X’Mas Concert, First Date Ever mở màn tối 27/12 tại Vạn Phúc City mang đậm phong cách trang trí lễ hội, phù hợp với không khí những ngày cuối năm. 30 anh trai xuất hiện, trình bày ca khúc mở màn All Eyes On Us theo 6 nhóm phong cách khác nhau. Tiếp nối là tiết mục của hai liên quân Chill Guys Ngon Zai và Độc nhất vô nhị, đưa khán giả ngược về hành trình Anh trai mùa 2.

Tiếp nối phần mở màn hoành tráng là tiết mục Hermosa. Đây là một trong những ca khúc ấn tượng nhất chương trình đến từ team SơnK, buitruonglinh, CONGB, TEZ và Mason Nguyễn. Đây cũng là nhóm giành giải thưởng Best Group Performance.

Tiết mục Em đã chờ anh bao lâu của Thái Ngân, Otis, Ogenus... chú trọng vào cảm xúc, mang đến khoảng lắng đọng cho concert sau chuỗi tiết mục mở màn khuấy động chương trình.

Make up được Dillan Hoàng Phan, buitruonglinh, RynLee và Đỗ Nam Sơn thể hiện với tinh thần pop hiện đại. Trang phục ôm dáng, gam màu nổi bật kết hợp vũ đạo ấn tượng giúp các anh trai ghi điểm với khán giả nữ.

Nhóm của Bray, Negav, GILL và Vương Bình khuấy động khán đài với Ai yêu anh nhất. Tiết mục mang màu sắc hip-hop, rap, được dàn dựng với tiết tấu nhanh, bên dưới khán giả hòa giọng cùng nhóm anh trai "giỏi làm trò" nhất mùa 2.

Đỗ Nam Sơn, Mason Nguyễn, Otis và TEZ mang đến chất quái, phong cách trình diễn cá tính khi thể hiện tiết mục Crazy.

Team của Vũ Cát Tường mang đến Người như anh xứng đáng cô đơn với cách dàn dựng giàu cảm xúc. Sân khấu xử lý tối giản, tập trung vào phần trình diễn, khoe giọng của nhóm chuyên vocal. Đây là một trong những ca khúc nổi bật nhất suốt hành trình Anh trai say hi mùa 2.

Không khí lễ hội, tinh thần Giáng sinh thể hiện rõ từ giữa chương trình. Ở tiết mục Đêm Giáng sinh mùa hạ, Vương Bình và Phúc Du diện đúng trang phục mang tinh thần Noel, trong khi buitruonglinh gây chú ý với phần chơi violin, khoảnh khắc từng giúp nam rapper gây sốt, được đánh giá là "con tướng mạnh nhất chương trình", đủ loại tài năng nghệ thuật.

Hơn là bạn quy tụ Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik, Sơn.K cùng sự xuất hiện của Min. Tiết mục tái hiện tinh thần tươi vui, nhạc dễ bắt trend nên được khán giả đồng loạt hòa giọng.

Một trong những tiết mục được khán giả mong chờ nhất concert là Sớm muộn thì - chủ nhân giải thưởng The Best Hit, ca khúc có lượt nghe cao nhất chương trình. HUSTLANG Robber, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn, Jayson Lei và Khôi Vũ đầu tư quần áo chỉn chu, tái hiện đúng tinh thần tiết mục từng được trình diễn tại show Anh trai.

Đa nghi với sự phụ họa của Bảo Thy và dàn anh trai năng lượng nhất chương trình gồm Dillan, Hải Nam, Negav và Cody trở thành khoảnh khắc bùng nổ tại concert. Ca khúc mang màu sắc Audition quen thuộc, gợi nhớ giai đoạn sôi động của nhạc trẻ Việt, nhận được sự hưởng ứng mạnh từ khán giả.

Phần trình diễn giữa "team trắng" Dấu có đến đâu (CONGB, Vương Bình, Lohan và Nhâm Phương Nam) và "team đen" (Negav, SơnK) khép lại phần trình diễn chính của các anh trai. Chương trình

Ngoài các anh trai, sự xuất hiện của dàn em xinh nâng tổng tiết mục lên con số 40. Chuỗi tiết mục có khách mời nữ như Min, Orange, Lamoon, 52Hz và Mỹ Mỹ xen kẽ chương trình, tạo sự gắn kết, liền mạch cho concert.

Ở cuối chương trình, Trấn Thành hứa hẹn trước hàng nghìn khán giả rằng Anh trai say hi 2025 concert đêm 2 diễn ra ngày 14/3/2026 tại Hà Nội, mức độ tổ chức và quy mô hoành tráng không thua kém đêm mở màn chuỗ concert Vũ trụ say hi mùa 2.