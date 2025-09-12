Anh Trai "Say Hi" mùa 2: Fan bức xúc vì nghi vấn lộ kết quả Live stage 2

Sau khi công bố 30 cái tên chính thức, Anh Trai "Say Hi" nhanh chóng bước vào guồng quay khi bấm máy ghi hình hai Live Stage đầu tiên để kịp tiến độ phát sóng cuối năm. Thế nhưng, trước khi khán giả kịp thưởng thức, mạng xã hội đã “nóng ran” vì thông tin kết quả loại trừ ở Live Stage 2 bất ngờ bị rò rỉ.

Sự cố này ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội, nhiều fan bức xúc cho rằng chương trình lại tiếp tục vướng “căn bệnh cũ” - lộ kết quả trước khi công chiếu.

Theo nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội, danh sách thí sinh phải dừng chân ở Live Stage 2 đã xuất hiện. Điều này khiến khán giả hụt hẫng khi chưa kịp đón chờ các màn trình diễn đã biết trước kết quả.

Ở Anh Trai "Say Hi" mùa 1 và Em Xinh "Say Hi", việc kết quả bị “spoil” chính xác từng nhiều lần xảy ra.

Theo thông lệ, đến Live Stage 2 chương trình sẽ loại 6 thí sinh. Danh sách bị đồn đoán lần này khiến nhiều người tiếc nuối khi loạt gương mặt trẻ như Jaysonlei, Đỗ Nam Sơn, Otis, Nhâm Phương Nam, Dillan… được nhắc tên. Đây đa phần là những tân binh hoặc các “tay ngang” - xuất thân từ điện ảnh, mẫu ảnh hay các lĩnh vực khác nên chưa kịp tạo nhiều dấu ấn.

"Em trai" Orange - Jaysonlei vướng nghi vấn dừng chân sớm.

Otis, Nhâm Phương Nam khiến fan lo lắng vì rơi vào nhóm "nguy hiểm".

Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan nghi vấn dừng chân đầy tiếc nuối.

Gây bất ngờ hơn cả, rapper Mason Nguyễn - gương mặt vốn quen thuộc trong giới rap, từng có nhiều bản nhạc viral, cũng nằm trong danh sách nghi loại. Một bộ phận khán giả cho rằng Mason có tài năng và độ nhận diện trong giới underground, nhưng phong cách mạnh mẽ, cá tính của anh lại chưa thực sự hòa hợp với hình tượng nghệ sĩ chương trình đang xây dựng.

Mason Nguyễn có khả năng bị loại vì "không hợp màu".

Trước tình hình này, nhiều khán giả đã lên tiếng mong muốn có sự thay đổi về thể thức cuộc thi, không loại thí sinh ngay ở Live Stage 2 mà lùi sang Live Stage 3. Khán giả cho biết việc loại quá sớm khiến các Anh trai chưa có cơ hội thể hiện hết khả năng, cũng chưa kịp "hòa tan" để đến gần hơn với công chúng.

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, bởi khán giả muốn nhìn thấy quá trình trưởng thành, bứt phá của từng thí sinh thay vì chứng kiến họ “mất hút” chỉ sau hai vòng thi ngắn ngủi.

Dù chưa chính thức phát sóng, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã thu hút sự quan tâm.