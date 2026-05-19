Nhà vườn 10.000m2 như resort ở ngoại ô của NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Việt Hoàn

Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát đậm chất dân gian, trữ tình, NSND Phạm Phương Thảo và NSƯT Việt Hoàn còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên. Sau những chuyến lưu diễn và lịch làm việc dày đặc, cả hai đều lựa chọn trở về với những khu nhà vườn rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội, nơi họ tự tay trồng cây, chăm hoa và tận hưởng nhịp sống thư thái.

Nhà vườn của NSND Phạm Phương Thảo được ví như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với đầy đủ biệt thự, sân vườn, hồ cá và cả sân pickleball hiện đại. Phạm Phương Thảo bắt đầu xây dựng cơ ngơi này từ năm 2019 trên khu đất hơn 8.000m2. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục mở rộng diện tích, nâng tổng khuôn viên lên gần 10.000m2.

Biệt phủ nằm giữa không gian đồi núi xanh mát, được thiết kế hài hòa với thiên nhiên. Điểm đặc biệt là khu vực điện thờ Mẫu được đặt ở vị trí cao nhất, tạo cảm giác thanh tịnh và linh thiêng. Từ cổng vào là con đường dài lát đá, hai bên phủ kín cây xanh, mang phong cách sân vườn đậm chất nghỉ dưỡng.

Trước đây, nữ nghệ sĩ từng xây 1 căn nhà 2 tầng có 8 phòng ngủ để phục vụ việc nghỉ ngơi của gia đình, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô tiếp tục đầu tư thêm 1 biệt thự 3 tầng quy mô lớn hơn, diện tích khoảng 300m2 mỗi sàn. Căn biệt thự mới có tới 10 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách sang trọng gần gũi thiên nhiên.

Hồ cá Koi là nơi Phạm Phương Thảo rất thích.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặc đồ giản dị, đi ủng, cầm cuốc để làm vườn. Phạm Phương Thảo từng chia sẻ rằng hạnh phúc là được sống giữa cỏ cây, tự tay vun trồng và chứng kiến khu vườn đổi thay theo mùa.

Sân pickleball vừa được hoàn thiện trong khuôn viên nhà vườn. Đây là môn thể thao đang được nhiều nghệ sĩ và giới trẻ yêu thích. Theo chia sẻ của Phạm Phương Thảo, sân chủ yếu phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, đồng thời là nơi bạn bè, người thân tụ họp dịp cuối tuần.

NSƯT Việt Hoàn xây dựng cho mình một nông trại mang đậm hơi thở đồng quê. Nam nghệ sĩ sở hữu khu trang trại rộng gần 10.000m², là hàng xóm của NSND Phạm Phương Thảo.

Đây là nơi anh cùng gia đình dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cây cối và vật nuôi.

Không chỉ trồng cây, nam ca sĩ còn nuôi gà, vịt, chim công và nhiều loài vật khác. Trên mạng xã hội, anh thường đăng tải những khoảnh khắc giản dị như cắt cỏ, thu hoạch rau trái, chăm sóc vật nuôi hoặc quây quần bên gia đình.

Việt Hoàn từng cho biết cuộc sống gắn với thiên nhiên giúp anh cảm thấy thư thái, khỏe mạnh và có thêm năng lượng tích cực sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong khuôn viên, Việt Hoàn trồng nhiều loại cây ăn quả, cây bóng mát, dựng nhà gỗ thân thiện với môi trường và bố trí những góc uống trà, tiếp bạn bè.

Bể bơi là nơi các con của Việt Hoàn vui đùa.