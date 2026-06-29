Hơn 1.000 người thử vai, vẫn không chọn được ai đóng chị Võ Thị Sáu

Hơn một tháng không tìm được nữ chính

Ê-kíp phim điện ảnh Đất Đỏ thông báo tiếp tục mở rộng hành trình tuyển chọn gương mặt mới cho vai diễn nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Bộ phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2027, nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của chị Võ Thị Sáu.

Sau hơn một tháng, phim vẫn chưa tìm được người phù hợp đóng vai nữ chính. Đợt tuyển diễn viên lần thứ ba kết thúc ngày 30/6.

Nhà sản xuất cho biết ở trường hợp này, không thể vội vàng đưa ra quyết định cho vai chị Võ Thị Sáu.

Ê-kíp phim điện ảnh Đất Đỏ thông báo tiếp tục mở rộng hành trình tuyển chọn gương mặt mới cho vai diễn nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

"Suốt thời gian qua, hành trình tuyển chọn đã đưa chúng tôi gặp gỡ nhiều gương mặt đầy tiềm năng. Thế nhưng càng đi sâu vào quá trình tìm kiếm, ê-kíp càng nhận ra để tìm được người có thể tái hiện hình tượng Võ Thị Sáu trên màn ảnh rộng là một điều không hề dễ dàng. Bởi đó không chỉ là gương mặt mà là hiện thân của tuổi trẻ, lòng yêu nước và hình ảnh đã đi vào ký ức của bao thế hệ người Việt", nhà sản xuất chia sẻ.

Yêu cầu của đoàn phim cho vai chị Võ Thị Sáu là nữ diễn viên trong độ tuổi 13-19, sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, ánh mắt kiên trung và thể hiện hành trình trưởng thành từ hồn nhiên đến bản lĩnh của nhân vật.

Chia sẻ với PV Tiền Phong về tiêu chí tìm kiếm, nhà sản xuất nói điều kiện đầu tiên không phải ngoại hình mà là nội tâm.

"Chúng tôi tìm diễn viên có sự trong trẻo của tuổi trẻ nhưng đồng thời phải có một sức mạnh tinh thần rất lớn. Võ Thị Sáu là hình tượng đặc biệt: rất nữ tính, rất đời thường, nhưng khi đứng trước cái chết lại mang khí chất phi thường", nhà sản xuất Hoàng Quân nói.

Từ đợt thử vai đầu tiên, hơn 1.000 hồ sơ thử vai được gửi về ê-kíp, trong đó có nhiều người nổi tiếng.

Trước khi bấm máy, diễn viên phải trải qua quá trình tìm hiểu lịch sử, luyện tác phong, ngôn ngữ cơ thể và đặc biệt là khả năng chịu đựng áp lực tâm lý rất cao. Phim Đất đỏ không tìm ngôi sao cho vai chính, quan trọng nhất là hợp vai.

"Hình tượng Võ Thị Sáu gắn với ký ức tập thể và lòng tôn kính của nhiều thế hệ người Việt. Nếu diễn viên chỉ dừng ở việc bắt chước vẻ ngoài hay thoại theo kiểu minh họa, khán giả sẽ cảm thấy giả ngay lập tức.

Tuy nhiên, tôi tin cảm xúc con người không có thế hệ. Một diễn viên trẻ hôm nay có thể chưa từng đi qua chiến tranh, nhưng họ vẫn có thể chạm đến tinh thần của thời đại ấy bằng sự nghiên cứu, trải nghiệm và đồng cảm sâu sắc", đại diện nhà sản xuất nói với PV Tiền Phong.

Hơn 1.000 hồ sơ gửi về, nhiều sao nhí thử vai

Từ đợt thử vai đầu tiên, hơn 1.000 hồ sơ thử vai được gửi về ê-kíp. Một số gương mặt trẻ như Lâm Thanh Mỹ, Khánh Ly, Khazsak Phạm Thanh Nhi, Mai Cát Vi, Ngân Chi, Kaycee Kim Khánh đến buổi casting tại TPHCM.

Lâm Thanh Mỹ hiện là một trong những đại diện nổi bật nhất của lứa diễn viên gen Z. Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005, bắt đầu diễn xuất từ khi mới 3 tuổi, từng tham gia hàng loạt TVC quảng cáo trước khi gây chú ý mạnh với vai bé gái bị ma nhập trong phim kinh dị Đoạt hồn.

Nhà sản xuất nêu rõ tiêu chí với vai nữ chính.

Lâm Thanh Mỹ được khán giả biết đến rộng rãi từ vai bé Mận trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), trở thành một trong những sao nhí nổi bật của điện ảnh Việt. Sau đó, Lâm Thanh Mỹ tham gia nhiều dự án như Scandal 2 , Bóng đè , Nghề siêu dễ và Cám .

Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý với vai chính trong Cám và trở thành nữ chính phim kinh dị trăm tỷ trẻ nhất màn ảnh Việt.

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ ngay khi đọc những thông tin đầu tiên, nữ diễn viên thấy đầy hào hứng với dự án mang ý nghĩa đặc biệt. Các diễn viên chọn thử thách diễn xuất ở cảnh nặng tâm lý như phân đoạn chị Võ Thị Sáu gặp mẹ lần cuối, hay cảnh chị Sáu anh dũng đứng trước mặt kẻ thù.

Á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam 2024 Lâm Bích Tuyền cũng tham gia thử vai. Trước đó, Bích Tuyền là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn của các nhà thiết kế nổi bật.

Ứng cử viên cho vai chị Võ Thị Sáu còn có Võ Phan Kim Khánh - nữ chính phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, Đất đỏ sẽ thiên về tính chất kịch tính, hành động - những thế mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt - đồng thời tạo nên sự mới mẻ so với hai bản phim Người con gái đất đỏ và Như một huyền thoại nổi tiếng cách đây 30 năm.

Bên cạnh nữ chính Võ Thị Sáu, phim còn dành thời lượng nhất định để khai thác các đồng đội và gia đình của cô Sáu. Đây là điểm khác biệt của phim so với các phiên bản trước đây.