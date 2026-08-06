Cuộc sống giàu có, độc thân của Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44

Cuộc sống sang chảnh của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Cô bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 thông qua các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, phải đến năm 2008, tên tuổi của người đẹp mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai diễn nổi bật trong bộ phim Kiều nữ và đại gia.

Một năm sau, thành công của bộ phim Gió nghịch mùa tiếp tục giúp sự nghiệp của Lý Nhã Kỳ bước sang trang mới. Cô còn trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện giải trí.

Năm 2011, Lý Nhã Kỳ tự ứng cử vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam và được lựa chọn đảm nhận vai trò này. Một thời gian sau đó, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Lý Nhã Kỳ sống độc thân ở tuổi 44. (Ảnh: FBNV)

Lý Nhã Kỳ từng được gắn biệt danh "chị đại kim cương". Danh xưng này xuất phát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kim cương, trang sức cao cấp.

Nữ doanh nhân nhiều lần khiến công chúng choáng ngợp khi hé lộ bộ sưu tập kim cương có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo chia sẻ của cô, số lượng đá quý lớn đến mức phải sử dụng tới năm két sắt để cất giữ. Trong đó có nhiều viên kim cương màu hiếm, gần như không dễ tìm thấy trên thị trường quốc tế.

Năm 2024, Lý Nhã Kỳ gây xôn xao khi giới thiệu một viên kim cương màu tím dáng oval được định giá khoảng 22 triệu USD, tương đương hơn 500 tỷ đồng. Trước đó, cô từng khiến giới yêu trang sức bất ngờ với viên kim cương xanh có giá khoảng 35 triệu USD, tương đương gần 900 tỷ đồng.

Trong một cuộc trò chuyện, Lý Nhã Kỳ tiết lộ mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc cô đơn, cô thường mang kim cương ra ngắm, nghiên cứu hoặc đếm để thư giãn.

Lý Nhã Kỳ sở hữu khối tài sản lớn. (Ảnh: FBNV)

Khối tài sản của Lý Nhã Kỳ cũng nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Theo thông tin từng được South China Morning Post đăng tải, đầu năm 2022, tổng tài sản của nữ doanh nhân được ước tính vào khoảng 17 triệu USD, tương đương hơn 400 tỷ đồng. Ngoài hoạt động kinh doanh đá quý, cô còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị tại TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu cùng một chiếc du thuyền trị giá khoảng 4,4 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng.

Ở tuổi 44, Lý Nhã Kỳ cho biết cô đang bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp. Thay vì mở rộng hoạt động nghệ thuật như trước, nữ doanh nhân hiện dành gần như toàn bộ thời gian để nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dự án bất động sản theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Lý Nhã Kỳ cho rằng quan điểm về thành công của cô hiện nay cũng đã thay đổi. Nếu trước đây cô thích chinh phục nhiều lĩnh vực và liên tục xuất hiện trước công chúng, thì hiện tại điều quan trọng hơn là tạo ra những giá trị lâu dài cho doanh nghiệp cũng như cuộc sống của chính mình.

Đáng chú ý nhất là khi được hỏi về điều ước trong tuổi mới, Lý Nhã Kỳ bất ngờ úp mở rằng khán giả có thể sẽ sớm đón nhận một "tin vui". Cô cho biết hy vọng năm nay sẽ trở thành cột mốc đặc biệt không chỉ trong công việc mà còn ở cuộc sống cá nhân.