Từ Victoria Beckham đến Shakira: Cuộc cách mạng của những nàng WAGs tại World Cup

Có một thời, World Cup chỉ xoay quanh những bàn thắng, những chiếc cúp vàng và các ngôi sao trên sân cỏ.

Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi.

Bên cạnh những cuộc tranh tài của các đội tuyển, người hâm mộ bắt đầu chú ý đến một "sân khấu" khác: khán đài. Nơi đó xuất hiện những người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng và có sức ảnh hưởng không kém các cầu thủ.

Từ đó, khái niệm WAGs – viết tắt của "wives and girlfriends" (vợ và bạn gái cầu thủ) – dần trở thành một phần của văn hóa World Cup. Và cũng từ đó, hình ảnh của World Cup không còn chỉ là câu chuyện thể thao.

Các nàng WAGs ngày nay không chỉ là người đồng hành của các cầu thủ mà còn là những nhân vật có sức ảnh hưởng riêng trong văn hóa đại chúng.

Victoria Beckham và khoảnh khắc thay đổi lịch sử

Nếu phải tìm ra người phụ nữ mở đầu cho kỷ nguyên WAGs hiện đại, đó gần như chắc chắn là Victoria Beckham.

Khi kết hôn với David Beckham, Victoria vốn đã là một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng toàn cầu cùng nhóm Spice Girls. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa một biểu tượng âm nhạc và một ngôi sao bóng đá đã tạo nên hiện tượng chưa từng có trong lịch sử thể thao.

Tại các kỳ World Cup cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, truyền thông Anh gần như theo sát mọi lần xuất hiện của Victoria. Khán giả không chỉ quan tâm David Beckham thi đấu ra sao mà còn muốn biết Victoria mặc gì, ngồi ở đâu và xuất hiện cùng ai.

Lần đầu tiên, người ta nhận ra rằng sức hút của World Cup không chỉ đến từ sân cỏ. Một phần của nó còn đến từ văn hóa người nổi tiếng.

Victoria Beckham trên khán đài World Cup 2006, thời điểm bà trở thành biểu tượng tiêu biểu cho sự trỗi dậy của văn hóa WAGs trong bóng đá hiện đại.

Sự xuất hiện của Victoria Beckham thu hút sự chú ý không kém các ngôi sao trên sân cỏ, phản ánh sức mạnh ngày càng lớn của văn hóa người nổi tiếng tại World Cup.

Hai thập kỷ sau những kỳ World Cup đầu tiên cùng nhau xuất hiện trước công chúng, David và Victoria Beckham vẫn là biểu tượng giao thoa giữa thể thao, thời trang và giải trí.

Shakira và bản nhạc khiến World Cup trở nên sôi động hơn

Nếu Victoria Beckham đưa thế giới giải trí đến gần bóng đá, thì Shakira lại khiến âm nhạc trở thành một phần không thể tách rời của World Cup.

Mối tình giữa nữ ca sĩ Colombia và hậu vệ Gerard Piqué bắt đầu từ World Cup 2010 tại Nam Phi, nơi Shakira trình diễn ca khúc "Waka Waka (This Time for Africa)". Bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc World Cup nổi tiếng nhất lịch sử.

Trong những năm sau đó, mỗi lần Shakira xuất hiện trên khán đài cổ vũ Piqué đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ.

Điều thú vị là sức ảnh hưởng của cô vượt xa phạm vi bóng đá.Shakira mang đến cho World Cup màu sắc của âm nhạc Latin, của ngành công nghiệp giải trí và của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Shakira là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi để lại dấu ấn đậm nét trong ký ức World Cup, vượt ra ngoài khuôn khổ của một màn trình diễn âm nhạc.

Shakira và Gerard Piqué từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất giới bóng đá và giải trí.

Georgina Rodríguez và kỷ nguyên mạng xã hội

Nếu Victoria Beckham là biểu tượng của thời báo lá cải và truyền hình, Georgina Rodríguez lại là gương mặt tiêu biểu của thời đại mạng xã hội.

Bạn đời của Cristiano Ronaldo sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram và là nhân vật chính trong chương trình truyền hình thực tế ăn khách về cuộc sống gia đình.

Tại World Cup 2022, mỗi lần Georgina xuất hiện trên khán đài đều nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Những bức ảnh, trang phục hay khoảnh khắc cổ vũ của cô thường nhận được lượng tương tác không thua kém nhiều ngôi sao trên sân cỏ.

Điều đó phản ánh một thực tế mới: World Cup giờ đây không chỉ diễn ra trên sân vận động mà còn diễn ra trên điện thoại của hàng tỷ người.

Georgina Rodríguez đại diện cho thế hệ WAGs thời mạng xã hội, nơi sức ảnh hưởng được đo bằng hàng triệu lượt theo dõi và tương tác trực tuyến.

Georgina Rodríguez góp phần đưa hình ảnh World Cup đến gần hơn với khán giả yêu thích thời trang, giải trí và mạng xã hội.

Antonela Roccuzzo và hình ảnh gia đình được yêu mến nhất World Cup

Khác với sự hào nhoáng của nhiều ngôi sao giải trí, Antonela Roccuzzo mang đến một hình ảnh gần gũi và ấm áp hơn. Mối tình kéo dài từ thời niên thiếu giữa cô và Lionel Messi luôn được người hâm mộ đặc biệt yêu thích.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, những khoảnh khắc Antonela cùng ba con trai chạy xuống sân chia vui với Messi sau chức vô địch đã lan truyền khắp thế giới. Không có những phát ngôn gây sốc hay sự xuất hiện quá phô trương, Antonela vẫn trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất giải đấu.

Câu chuyện của cô khiến World Cup trở nên gần gũi hơn, bởi phía sau những huyền thoại sân cỏ vẫn là những người chồng, người cha và những gia đình bình thường.

Antonela Roccuzzo và Lionel Messi là một trong những câu chuyện tình được người hâm mộ bóng đá yêu mến nhất thế giới.

Khoảnh khắc Antonela cùng các con chia vui với Messi sau chức vô địch World Cup 2022 đã lan truyền trên khắp các nền tảng truyền thông toàn cầu.

Không hào nhoáng như nhiều ngôi sao giải trí khác, Antonela Roccuzzo ghi dấu ấn bằng hình ảnh gia đình gần gũi và bền vững.

Khi World Cup không còn là câu chuyện của riêng các cầu thủ

Ngày nay, World Cup là sự giao thoa của thể thao, giải trí, thời trang, âm nhạc và mạng xã hội.

Các nàng WAGs góp phần tạo nên bức tranh đó. Họ mang đến những câu chuyện tình yêu, những xu hướng thời trang, những khoảnh khắc đời thường và đôi khi là cả những làn sóng văn hóa mới. Nhờ họ, World Cup không chỉ thu hút người yêu bóng đá mà còn hấp dẫn cả những khán giả quan tâm đến âm nhạc, thời trang hay đời sống người nổi tiếng.

Có thể không ghi bàn, không nâng cúp và không xuất hiện trên sân đấu, nhưng những người phụ nữ ấy đã góp phần làm nên sức hút đặc biệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bởi sau tất cả, World Cup chưa bao giờ chỉ là bóng đá. Đó còn là nơi những câu chuyện về con người, tình yêu, gia đình và văn hóa đại chúng cùng tỏa sáng trước hàng tỷ khán giả trên khắp thế giới.