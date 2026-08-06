Ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền trước khi bị bắt

Ca sĩ vừa bị bắt là ai?

Ngày 5/8, thông tin ca sĩ Phương Diễm Huyền bị khởi tố, bắt tạm giam thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều tài khoản tìm đến các nền tảng của nữ ca sĩ, để lại bình luận trái chiều liên quan vụ việc.

Bên cạnh những ý kiến đề nghị chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra, không ít người chỉ trích, công kích nữ ca sĩ. Một số video cũ trên YouTube và TikTok tiếp tục nhận thêm bình luận sau khi thông tin cô bị bắt lan truyền.

Dữ liệu từ Google Trends cũng ghi nhận mức độ quan tâm đối với các từ khóa “ca sĩ Phương Diễm Huyền”, “Phương Diễm Huyền là ai” và “Phương Diễm Huyền bị bắt” tăng nhanh trong ngày 5/8 và sáng 6/8.

Phương Diễm Huyền sở hữu kênh YouTube 200.000 người đăng ký,

Phương Diễm Huyền tên thật Nguyễn Thị Hiền, hoạt động với tư cách ca sĩ tự do. Cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình và xây dựng tên tuổi trên các nền tảng trực tuyến thay vì xuất hiện thường xuyên trong những chương trình truyền hình lớn.

Kênh YouTube mang tên Phương Diễm Huyền được thành lập năm 2021, hiện có hơn 200.000 người đăng ký. Nữ ca sĩ đăng tải hàng nghìn video ca nhạc, từ các tiết mục biểu diễn trên sân khấu, phòng trà đến những sản phẩm được ghi hình với hình thức tương đối đơn giản.

Nội dung trên kênh chủ yếu là các ca khúc bolero và nhạc trữ tình quen thuộc như Tình bơ vơ, Căn nhà màu tím, Phận tơ tằm, Ai cho tôi tình yêu… Nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó, Ký ức nhạt màu đạt khoảng 9,7 triệu lượt, Đếm xuân qua có khoảng 7,5 triệu lượt và Gian dối đạt hơn 3,4 triệu lượt xem.

Phương Diễm Huyền được một số khán giả yêu thích bolero biết đến nhờ chất giọng dày. Ngoài các tiết mục đơn ca, cô từng kết hợp với một số ca sĩ cùng dòng nhạc trong các chương trình, đêm diễn và video phát trên mạng.

Trước khi vướng vòng lao lý, nữ ca sĩ thường cập nhật lịch biểu diễn trên trang cá nhân. Cô góp mặt tại một số sân khấu ca nhạc, phòng trà và chương trình có sự tham gia của những giọng ca bolero quen thuộc.

Không đầu tư nhiều MV có kinh phí lớn, Phương Diễm Huyền lựa chọn mô hình phát hành nội dung đều đặn trên YouTube và TikTok. Cô cũng livestream hát, trò chuyện và giao lưu với người theo dõi. Cách hoạt động này giúp nữ ca sĩ hình thành nhóm khán giả riêng trên nền tảng số, dù tên tuổi không quá nổi bật trong thị trường âm nhạc đại chúng.

Sau khi cô bị khởi tố, các số liệu về lượt xem và quy mô kênh được đặc biệt chú ý vì doanh thu phát sinh từ những video âm nhạc là một trong các nội dung đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Toàn cảnh vụ Phương Diễm Huyền bị bắt

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hiền để điều tra về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Thị Hiền hợp tác với Công ty BH Media để quản lý kênh YouTube Phương Diễm Huyền. Kênh có hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải hàng nghìn video nhạc bolero và trữ tình.

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian dài, nữ ca sĩ đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả lên kênh YouTube nhưng không xin phép, không thanh toán tiền bản quyền theo quy định. Nhiều video trong số này đạt hàng triệu lượt xem.

Theo Công an TPHCM, hành vi bị điều tra gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp chủ kênh thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Hiền theo quy định pháp luật.

Cùng thời điểm, Công an TPHCM khởi tố Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, để điều tra cùng tội danh. Công ty này quản lý, vận hành kênh YouTube “liveshowunicorn2988”, cũng hợp tác với BH Media.

Theo cơ quan điều tra, kênh “liveshowunicorn2988” đăng tải gần 1.000 video, thu hút tổng cộng hàng trăm triệu lượt xem. Từ năm 2021 đến năm 2026, Nguyễn Thành Hiệp bị cáo buộc sử dụng, đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm của nhiều tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Phương Diễm Quỳnh tại cơ quan điều tra.

Công an xác định có hơn 200 video vi phạm trên kênh này. Hoạt động đăng tải bị cho là gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả và mang lại khoản thu bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Từ hai vụ án, Công an TPHCM lưu ý giấy phép tổ chức biểu diễn không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được tự do ghi âm, ghi hình, sao chép hoặc đưa tác phẩm lên các nền tảng trực tuyến.

Quyền biểu diễn, quyền sao chép và quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng là những quyền tài sản độc lập. Việc khai thác từng quyền phải được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức được ủy quyền, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cơ quan công an đề nghị các đơn vị truyền thông, nhà sản xuất nội dung và người vận hành kênh YouTube, Facebook, TikTok chủ động rà soát nguồn gốc tác phẩm, ký hợp đồng sử dụng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền trước khi đăng tải nội dung có mục đích thương mại.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục làm rõ. Các cáo buộc đối với Phương Diễm Huyền và những cá nhân liên quan sẽ được xác định bằng bản án có hiệu lực của tòa án.