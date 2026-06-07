Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ

Tại Mỹ, đại gia đình diễn viên Diệu Hương dự lễ tốt nghiệp tiểu học của con trai út - bé Cà Bung - ở California.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc được khen để mặt mộc vẫn xinh đẹp, làn da khỏe khoắn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe ảnh con trai lớn bổng, đã mặc vừa quần áo của bố.

Hoa hậu Lương Thùy Linh dành ngày cuối tuần trong phòng gym.

Cô khoe đường cong hình thể - thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tận hưởng khung cảnh lãng mạng ở Đà Lạt.

Sĩ Thanh chọn bộ bikini siêu nhỏ tôn vóc dáng sexy.

Ca sĩ Linh Phi cho con gái du lịch Singapore nhân kỳ nghỉ hè.

Kỳ Duyên tranh thủ ngày nghỉ trong thời gian quay phim ở Bắc Ninh để khám phá các vùng lân cận.

Bùi Công Nam được khen tràn đầy năng lượng trong buổi tổng duyệt trước đêm nhạc.

Khán giả reo hò, hô tên Mai Phương khi cô xuất hiện.