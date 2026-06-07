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Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ

Sự kiện: Sao Việt

Đại gia đình diễn viên Diệu Hương đến trường dự lễ tốt nghiệp tiểu học của con trai út, bé Cà Bung; Ninh Dương Lan Ngọc khoe mặt mộc.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 1

Tại Mỹ, đại gia đình diễn viên Diệu Hương dự lễ tốt nghiệp tiểu học của con trai út - bé Cà Bung - ở California.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 2

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc được khen để mặt mộc vẫn xinh đẹp, làn da khỏe khoắn.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 3

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe ảnh con trai lớn bổng, đã mặc vừa quần áo của bố.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 4

Hoa hậu Lương Thùy Linh dành ngày cuối tuần trong phòng gym.

Cô khoe đường cong hình thể - thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 5

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tận hưởng khung cảnh lãng mạng ở Đà Lạt.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 6

Sĩ Thanh chọn bộ bikini siêu nhỏ tôn vóc dáng sexy.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 7

Ca sĩ Linh Phi cho con gái du lịch Singapore nhân kỳ nghỉ hè.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 8

Kỳ Duyên tranh thủ ngày nghỉ trong thời gian quay phim ở Bắc Ninh để khám phá các vùng lân cận.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 9

Bùi Công Nam được khen tràn đầy năng lượng trong buổi tổng duyệt trước đêm nhạc.

Ảnh sao 7/6: Diệu Hương mừng con út tốt nghiệp tiểu học ở Mỹ - 10

Khán giả reo hò, hô tên Mai Phương khi cô xuất hiện.

Ảnh sao 6/6: Đỗ Thị Hà bị đồn mang thai 4 tháng
Ảnh sao 6/6: Đỗ Thị Hà bị đồn mang thai 4 tháng

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/06/2026 21:39 PM (GMT+7)
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