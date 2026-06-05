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Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn

Sự kiện: Ngô Thanh Vân

Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần được mẹ khen ngoan trong lần đầu dự sự kiện; ca sĩ Thu Phương nhí nhảnh bên con gái và ông xã Dũng Taylor.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 1

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân bày tỏ sự bất ngờ vì con gái 9 tháng tuổi không khóc khi đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người và nhiệt tình cổ vũ trong màn khởi động buổi chạy, hôm 31/5. Diễn viên khen bé Gạo ngoan ngoãn trong lần đầu cùng bố mẹ tham gia sự kiện.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 2

Hoa hậu Diễm Hương tự tin khoe sắc sau 6 tháng sinh con thứ hai.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 3

Dũng Taylor, ông xã của ca sĩ Thu Phương, tự hào vì con gái giống mình cả ở tính cách lẫn ngoại hình.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 4

Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy đưa con gái Lita đi nghỉ hè ở Phú Quốc cùng gia đình.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 5

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thăm công trường xây dựng tổ ấm mới của mình.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 6

Á hậu Phương Anh mừng chồng nhận bằng tiến sĩ ở Anh.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 7

Hoa hậu H'Hen Niê khoe vóc dáng gợi cảm tại buổi casting thí sinh cho cuộc thi "The Face Vietnam".

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 8

Xuân Lan gọi chồng là người đàn ông có thể chịu đựng mình đến hết đời và nhắn nhủ tới anh: "Đừng hòng bỏ chạy".

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 9

Diễn viên Kim Hiền cảm thấy được 'chữa lành' khi hòa mình với thiên nhiên.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 10

Phương Trinh khoe dáng gợi cảm với bikini siêu nhỏ khi du lịch cùng chồng, con.

Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn - 11

Diễn viên Mạnh Trường khiến nhiều fan thấy thích thú khi nhận xét bức ảnh thuở đôi mươi của bà xã Phương Phạm: "Hóa ra gu của mình hồi đấy là suy dinh dưỡng cấp độ 1".

Ngô Thanh Vân bức xúc khi bị nói 'làm lố' về con gái
Ngô Thanh Vân bức xúc khi bị nói 'làm lố' về con gái

Diễn viên Ngô Thanh Vân tỏ ra không vui, cho biết đã chặn những tài khoản bình luận tiêu cực dưới bài đăng của cô về bé Gạo - con gái 9 tháng tuổi.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 22:45 PM (GMT+7)
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