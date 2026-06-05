Ảnh sao 5/6: Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân ghi điểm vì ngoan ngoãn

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân bày tỏ sự bất ngờ vì con gái 9 tháng tuổi không khóc khi đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người và nhiệt tình cổ vũ trong màn khởi động buổi chạy, hôm 31/5. Diễn viên khen bé Gạo ngoan ngoãn trong lần đầu cùng bố mẹ tham gia sự kiện.

Hoa hậu Diễm Hương tự tin khoe sắc sau 6 tháng sinh con thứ hai.

Dũng Taylor, ông xã của ca sĩ Thu Phương, tự hào vì con gái giống mình cả ở tính cách lẫn ngoại hình.

Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy đưa con gái Lita đi nghỉ hè ở Phú Quốc cùng gia đình.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thăm công trường xây dựng tổ ấm mới của mình.

Á hậu Phương Anh mừng chồng nhận bằng tiến sĩ ở Anh.

Hoa hậu H'Hen Niê khoe vóc dáng gợi cảm tại buổi casting thí sinh cho cuộc thi "The Face Vietnam".

Xuân Lan gọi chồng là người đàn ông có thể chịu đựng mình đến hết đời và nhắn nhủ tới anh: "Đừng hòng bỏ chạy".

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Diễn viên Mạnh Trường khiến nhiều fan thấy thích thú khi nhận xét bức ảnh thuở đôi mươi của bà xã Phương Phạm: "Hóa ra gu của mình hồi đấy là suy dinh dưỡng cấp độ 1".