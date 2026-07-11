Ảnh sao 11/7: Mẹ Hồ Ngọc Hà mừng sinh nhật bà thông gia

Bà Ngọc Hương, mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, đăng những khoảnh khắc thân thiết bên bà thông gia - mẹ diễn viên Kim Lý - và viết: "Chúc chị thêm tuổi mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên con cháu. Yêu thương và biết ơn rất nhiều khi vũ trụ trao duyên lành cho chúng ta". Từ khi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn, hai gia đình thường xuyên hội ngộ và đi du lịch cùng nhau.

Lisa nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý làm bánh mừng sinh nhật ông ngoại.

Doanh nhân Cường Đôla tiết lộ con gái Suchin rất yêu ba nhưng cũng rất hay giận dỗi không rõ lý do. Bé được nhận xét dễ thương, thừa hưởng nhiều nét giống ba về ngoại hình.

Diễn viên Trần Vân Anh 'Bỗng dưng muốn khóc' cùng ông xã đưa con gái từ Canada về Việt Nam du lịch.

Vợ chồng Lam Trường - Yến Phương tình tứ khi thưởng thức bữa tối cùng bạn bè tại Hội An.

Gia đình Đăng Khôi - Thủy anh đưa nhau đi Singapore du lịch mừng sinh nhật nam ca sĩ.

Doanh nhân Lý Thùy Chang, bà xã diễn viên Chi Bảo, khoe vẻ gợi cảm tại lâu đài Craigmillar (Scotland).

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Ngọc Trinh được khen trẻ trung với tóc ngắn.