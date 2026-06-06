Ảnh sao 6/6: Đỗ Thị Hà bị đồn mang thai 4 tháng

MC Hoàng Oanh diện crop top khoe eo thon khi đi nghỉ dưỡng.

Diễn viên Tăng Thanh Hà nhận xét bản thân sau khi makeup: "Đứng trước gương không biết nhỏ này là ai".

Á hậu Thảo Nhi Lê và bạn trai tình tứ trong chuyến du lịch miền nam nước Pháp.

Hoa hậu Tiểu Vy tôn lưng trần khi dạo chơi Hội An.

Ca sĩ Thanh Thảo hạnh phúc vì con trai nuôi Jacky đạt kết quả học tập tốt ở Mỹ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa chia sẻ video du lịch Nhật Bản cùng ông xã - doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Phía dưới bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân 25 tuổi đã có tin vui.

"Hình như bạn ấy đang có bầu"; "Nhìn cái bụng kìa, lùm lùm rồi"; "Trông như mang thai 4-5 tháng"; "Tóc con của Hà cũng tua tủa giống tôi hồi có bầu"; "Bụng nhô lên rồi, chúc mừng gia đình"..., một số tài khoản Facebook bình luận.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh thưởng thức trà chiều tại Đà Lạt.

Hoa hậu Thanh Thủy diện trang phục sexy làm nổi bật đường cong.

Ca sĩ Yến Trang chú thích bức ảnh chụp cùng em gái Yến Nhi và đồng nghiệp Hiền Thục, Quang Vinh: "Nhà Thiếu nhi thành phố và Nhà Thiếu nhi quận 1 tụ họp".

Ca sĩ Phương Linh ngắm hoàng hôn trên tháp canh Tư Mã Đài - Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc.