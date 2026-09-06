Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân

Sự kiện: Sao Việt

Linh Rin đón tuổi 33 bên Sara Lưu, Liz Kim Cương; Nhóm nghệ sĩ sân khấu Hồng Vân diễn 'Người vợ ma' ở Australia.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 1

Sara Lưu ôm bụng bầu song sinh, cùng Liz Kim Cương dự sinh nhật Linh Rin. Nhóm bạn có định hướng riêng song giữ mối quan hệ thân thiết, luôn có mặt bên nhau trong những dịp đặc biệt.

Hiện Linh Rin hỗ trợ công việc kinh doanh nhà chồng, Sara Lưu chăm sóc gia đình, còn Liz Kim Cương vẫn theo đuổi nghệ thuật.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 2

NSƯT Ốc Thanh Vân cùng dàn nghệ sĩ sân khấu Hồng Vân diễn vở kịch Người vợ ma, phục vụ khán giả kiều bào tại Australia, từ 3-5/9.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 3

MC Nguyên Khang trải nghiệm các hoạt động ở Mù Căng Chải.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 4

Nhóm Mắt Ngọc đi biểu diễn dịp khai giảng năm học mới tại TP HCM.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 5

Midu diện áo dài trắng, hồi tưởng những mùa khai giảng thời học sinh.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 6

Ca sĩ Quế Vân khiến khán giả ngạc nhiên khi đăng ảnh với nhan sắc khác lạ.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 7

Chuyên gia trang điểm Nhật Bình về Việt Nam, thăm quán chay của cố ca sĩ Phi Nhung, chụp ảnh bên di ảnh của cô.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 8

NTK Đỗ Long nhậu cùng người mẫu kiêm diễn viên Ngọc Trinh.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 9

Quỳnh Thư bắt đầu học tiếng Đức sau hơn một năm định cư tại đất nước này.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 10

Diễn viên Khánh My diện set đồ màu hồng tôn dáng đi dự tiệc.

Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân - 11

Diễn viên Nhật Kim Anh dự lễ khai giảng lớp học thiện nguyện dành cho các em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư.

Thời trang đi làm tối giản của 'phu nhân hào môn' Linh Rin
Thời trang đi làm tối giản của 'phu nhân hào môn' Linh Rin

Linh Rin - bà xã doanh nhân Philip Nguyễn - ưa chuộng công thức mix đồ công sở đơn giản, hạn chế chi tiết và màu sắc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 21:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN