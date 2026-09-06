Ảnh sao 6/9: Linh Rin đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân

Sara Lưu ôm bụng bầu song sinh, cùng Liz Kim Cương dự sinh nhật Linh Rin. Nhóm bạn có định hướng riêng song giữ mối quan hệ thân thiết, luôn có mặt bên nhau trong những dịp đặc biệt.

Hiện Linh Rin hỗ trợ công việc kinh doanh nhà chồng, Sara Lưu chăm sóc gia đình, còn Liz Kim Cương vẫn theo đuổi nghệ thuật.

NSƯT Ốc Thanh Vân cùng dàn nghệ sĩ sân khấu Hồng Vân diễn vở kịch Người vợ ma, phục vụ khán giả kiều bào tại Australia, từ 3-5/9.

MC Nguyên Khang trải nghiệm các hoạt động ở Mù Căng Chải.

Nhóm Mắt Ngọc đi biểu diễn dịp khai giảng năm học mới tại TP HCM.

Midu diện áo dài trắng, hồi tưởng những mùa khai giảng thời học sinh.

Ca sĩ Quế Vân khiến khán giả ngạc nhiên khi đăng ảnh với nhan sắc khác lạ.

Chuyên gia trang điểm Nhật Bình về Việt Nam, thăm quán chay của cố ca sĩ Phi Nhung, chụp ảnh bên di ảnh của cô.

NTK Đỗ Long nhậu cùng người mẫu kiêm diễn viên Ngọc Trinh.

Quỳnh Thư bắt đầu học tiếng Đức sau hơn một năm định cư tại đất nước này.

Diễn viên Khánh My diện set đồ màu hồng tôn dáng đi dự tiệc.

Diễn viên Nhật Kim Anh dự lễ khai giảng lớp học thiện nguyện dành cho các em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư.