Ảnh sao 14/8: Trấn Thành nhìn bà xã Hari Won đắm đuối

Trấn Thành nhìn bà xã Hari Won đắm đuối khi cùng sánh đôi tại một sự kiện.

Họa sĩ Phan Anh Thư khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Hoàng Việt, thiếu gia tập đoàn Sơn Kim, trong một lần hẹn hò gần đây ở Singapore. Họa sĩ sinh năm 2000 và doanh nhân sinh năm 1995 được nhiều bạn bè khen đẹp đôi, trai tài gái sắc.

Diễn viên Kim Hiền nói trân trọng cuộc sống hiện tại và mỗi ngày trôi qua, hiểu rằng bình yên không phải là khi mọi thứ đều hoàn hảo mà là lòng biết đủ và trân trọng những gì đang có.

Bảo Thanh mặc kín đáo đi biển. Gần 6 năm kể từ khi mang bầu và sinh con gái, diễn viên vẫn chưa có kế hoạch tái xuất truyền hình.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên - Thiên Ân cùng mặc váy cưới và nhìn nhau tình tứ được viral trên mạng xã hội.

Dương Triệu Vũ mê đắm nước biển màu xanh ngọc bích ở Hawaii (Mỹ).

Ngọc Trinh khoe chân dài với váy siêu ngắn.

Hoa hậu Ngô Phương Lan trở lại truyền hình với một chương trình về trẻ em.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tôn nét dịu dàng với váy maxi nhiều tầng.

Tiến Luật tiết lộ hai bé song sinh khác biệt hoàn toàn về tính cách, một bé rất nguyên tắc còn một bé luôn chơi đến khi bố năn nỉ mới chịu về. Tuy nhiên, cả hai đều biết sợ mỗi khi nhắc tới mẹ.

Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân trốn con đi hẹn hò.