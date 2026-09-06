5 anh trai 'Tinh hà say hi' bị loại trong một tập

Tập 10 Tinh hà say hi lên sóng tối 5/9, khép lại Live Stage 4 với kết quả loại 5 'anh trai', nhiều hơn một người so với công trước. Kết quả này khiến nhiều khán giả tiếc nuối và phản ứng, cho rằng chương trình quá khắc nghiệt.

Ali Hoàng Dương là một trong 5 'anh trai' phải dừng cuộc chơi ở tập 10.

Trong tập này, 20 'anh trai' được chia thành năm đội, lần lượt do Quang Hùng MasterD, HURRYKNG, CONGB, Wren Evans và JSOL dẫn dắt. Các đội kết hợp cùng những producer quốc tế, mang đến loạt tiết mục có màu sắc âm nhạc khác nhau.

Mở màn là Vượt ngưỡng tình yêu của đội HURRYKNG với Dương Domic, Xuân Định KY và KIMLONG, kết hợp producer FrancisGotHeat. Tiết mục kể câu chuyện bước qua một mối tình đã cũ để học cách chấp nhận và trưởng thành, được thể hiện qua ngôn ngữ múa đương đại và những chuyển động giàu cảm xúc.

Đội CONGB gồm buitruonglinh, DANG HONG HAI và CODY NAM VÕ trình diễn Perfume cùng producer Dylan Matthew. Ca khúc mang màu pop funk, với giai điệu bắt tai, vũ đạo tăng dần cường độ và dance break ở cuối tiết mục.

Trong khi đó, Wren Evans, WEAN, Ali Hoàng Dương và Jaysonlei hóa thân thành những ma cà rồng trong 5 Tháng, kết hợp producer SOFTSERVEBOY. Tiết mục sử dụng chất liệu acoustic, tạo không gian ma mị, u tối cho câu chuyện về một mối tình ngắn ngủi nhưng ám ảnh.

MC Trấn Thành chia tay các thí sinh dừng bước tại 'Tinh hà say hi'.

Đội JSOL gồm Sơn.K, HYO và IVAN mang đến Giải cứu thế giới cùng producer Softest Hard. Nhóm kết hợp Tech House, EDM với các chất liệu văn hóa Việt như câu hát "Người ơi người ở đừng về" và múa quạt, tạo điểm nhấn cho sân khấu.

LAVIEM là tiết mục cuối cùng của Live Stage 4, do Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều và CoolKid thể hiện cùng producer DANNY CHUNG. Mang màu Jerk và J-pop, ca khúc kể về một chuyện tình tan vỡ nhưng được thể hiện theo hướng trẻ trung, tinh nghịch.

Sau phần trình diễn, đội Quang Hùng MasterD đứng đầu bình chọn, giúp mỗi thành viên nhận thêm 20 điểm. Đội HURRYKNG xếp thứ hai với 15 điểm, CONGB đứng thứ ba với 10 điểm. JSOL đứng thứ tư và Wren Evans thứ năm, mỗi thành viên được cộng 5 điểm.