Sao Việt nô nức đưa con đi khai giảng năm học mới

Đông Nhi - Ông Cao Thắng đăng hình ảnh gia đình trong ngày khai giảng của con gái lớn. Cặp đôi nhắn nhủ: “Một năm học mới bắt đầu. Cả nhà chúc chị hai có một năm học nhiều niềm vui và nhiều điều thú vị nhé”.

Diễn viên Lê Phương gửi lời chúc tới hai con: “Chúc hai anh em siêng năng học giỏi để Ba Mẹ yên tâm công tác nhé!”.

Diễn viên Đỗ Duy Nam cũng chia sẻ khoảnh khắc “khai giảng năm học mới của Thóc và Bắp”.

Diễn viên Huyền Lizzie cũng không giấu được cảm giác thời gian trôi nhanh khi con bước vào một cột mốc mới. Cô viết ngắn gọn: “Em iu lên cấp 2 rùi, nhanh ghê”.

Trong khi đó, MC Phạm Ngọc Huy gây chú ý khi hài hước chia sẻ “lịch trình khai giảng của 2 nghệ sĩ” trong gia đình. Theo nam MC, cả nhà phải dậy từ 5h15, sau đó ăn nhẹ, đánh răng, trang điểm, làm tóc rồi xuất phát đến trường. Hai con còn được “xăm” má bằng hình con bướm và hoa nhỏ ngay trên phương tiện di chuyển. Nam MC dí dỏm cho biết mình đóng vai “quản lý”, dậy từ 5h sáng, liên tục ngáp và sau lễ khai giảng nhiều khả năng còn phải đưa các “nghệ sĩ” đi chơi, ăn uống. Anh hài hước kết luận: “Xô này lỗ nặng”.

Với NSND Xuân Bắc, ngày khai giảng năm nay lại gợi về hàng loạt ký ức thời đi học. Anh kể những năm tháng cả gia đình cùng nhau chuẩn bị sách vở, bọc lại sách cũ, viết nhãn vở, gom bút chì, hộp bút bằng ống tre, thước kẻ gỗ, giặt cặp sách, chuẩn bị khăn quàng đỏ, huy hiệu Đoàn hay sổ liên lạc.

“Khai giảng - thích, rất thích”, NSND Xuân Bắc viết. Với anh, câu chuyện về ngày khai trường từng trở thành chủ đề chính trong bữa cơm trưa gia đình, từ chuyện tiếng trống khai giảng, bạn mới, văn nghệ cho đến những điều rất nhỏ nhưng lại trở thành ký ức lâu dài.

Ca sĩ Hoàng Bách cũng cố gắng sắp xếp công việc để đưa hai con đến trường trước khi ra sân bay. Với anh, những ngày quan trọng của các con luôn là thời điểm người bố muốn có mặt, dù lịch trình bận rộn.

Với diễn viên Trung Ruồi, ngày con vào lớp 1 mang đến nhiều cảm xúc. Nam diễn viên tự sáng tác những câu thơ để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt: “Hôm nay con vào lớp một rồi/ Bố cũng dậy sớm đến tận nơi/ Cờ hoa rộn rã trong thu sớm/ Thấy những măng non đẹp rạng ngời”. Anh cũng nhắn nhủ con qua những câu thơ về lễ chào cờ, hát Quốc ca và mong con chăm ngoan, tu dưỡng để trưởng thành.

Gia đình Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon cũng chia sẻ cột mốc con gái lớn bước vào cấp tiểu học với lời nhắn ngắn gọn: “Chị lớn cấp tiểu học”.

Heo Mi Nhon bên con gái trong ngày khai giảng.