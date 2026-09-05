Jack sau 9 tháng bị cấm diễn

Giọng ca quê Vĩnh Long (Bến Tre cũ) bị cấm diễn 9 tháng sau sự cố biểu diễn ca khúc có một đoạn ca từ thô tục. Trước khi tái xuất bằng album Tam thái tử, trong thời gian chấp hành án phạt, Jack xuất hiện một lần duy nhất ở sự kiện ra mắt phim Nhà ba tôi một phòng. Ở đó, Jack sáng tác và hát nhạc phim Đứa trẻ mùa đông chí cho dự án phim Tết của Trường Giang.

Jack đã nhận cú sốc vào đúng thời điểm có bước đệm thuận lợi để tỏa sáng trở lại. Khi đó, vụ ồn ào giữa Jack và Thiên An gây chú ý trở lại nhưng diễn biến theo chiều hướng có lợi cho giọng ca sinh năm 1997. Jack bắt đầu chiếm lại thiện cảm từ khán giả, được đi diễn trở lại và tạo nên một số sân khấu gây lan tỏa khá tốt trên mạng.

Nam ca sĩ trút bỏ gánh nặng đeo bám suốt vài năm và bước lên sân khấu với sự tự tin. Thậm chí, Jack tự tin đến ngạo mạn khi sáng tác ca khúc mới để flexing (khoe mẽ), để vỗ ngực tự xưng vị thế của bản thân và đáp trả anti fan. Cuối cùng, chính sự ngạo mạn đó khiến Jack trả giá.

Jack trong MV mới nhất.

Album mới của Jack có gì đặc biệt?

Quãng thời gian bị cấm diễn chính là cơ hội để Jack tập trung thời gian ở phòng thu và bắt tay sản xuất các ca khúc mới. Thay vì phát hành ca khúc đơn lẻ hay mini album (EP), nam ca sĩ sinh năm 1997 quyết định "chơi lớn" với Tam thái tử - dự án âm nhạc quy mô nhất sự nghiệp. Hiện album đầu tay của Jack đã trình làng 8 ca khúc, trong đó có 2 bài được đầu tư thực hiện MV chỉn chu.

Âm nhạc của Jack vẫn quanh quẩn trong phạm vi an toàn của World Music (ngũ cung, hơi hướm dân ca nam bộ), rap/hip hop và rn'b. Mỗi ca khúc mới của Jack là màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng vẫn xoay quanh trục xương sống của "ngũ cung".

Hoa trong đá là màu sắc của Pop/EDM, ngũ cung. Người dưng là chất liệu ngũ cung miền Tây mang đúng bản sắc của Jack, kết hợp melodic rap. Sang Lưu niên, Jack kết hợp giữa ngũ cung và âm hưởng của nhạc Pop Trung Quốc. Đến Nếu phải giữ cho em - ca khúc thứ 2 trong album được quay MV - Jack pha trộn giữa disco/funk, hơi hướm các bài nhạc quen thuộc ở gánh hát Lô tô hội chợ miền Nam.

Nhiều năm qua, Jack thử sức với loạt dòng nhạc khác nhau. Nam ca sĩ từng có tham vọng trở thành The Weeknd mới của nhạc Việt qua MV Ngôi sao cô đơn. Jack cũng thử qua âm nhạc khuấy động và bùng cháy của latin, moombahton trong MV Từ nơi tôi sinh ra có sự xuất hiện của Lionel Messi.

Tuy nhiên, sau những thử nghiệm ở synth wave, moombahton, Jack không thu hút người nghe. Chất giọng nam ca sĩ vẫn hợp nhất ở ngũ cung. Nói cách khác, Jack thành công nhất là khi hát màu nhạc tương tự Sóng gió, Bạc phận.

Hai ca khúc Lưu niên và Người dưng của Jack mang đúng tinh thần của Sóng gió và Bạc phận. Cái cách Jack sáng tác lời và giai điệu cho Người dưng như thể tái hiện thời đỉnh cao của nam ca sĩ với Sóng gió. Chính thành công của 2 ca khúc Người dưng và Lưu niên giúp Jack đánh chiếm cả hai vị trí dẫn đầu "top trending".

Album Tam thái tử không phải là sản phẩm đột phá toàn diện, từ âm nhạc, thông điệp truyền tải cho đến concept được xây dựng đồng nhất. Jack không dám mạo hiểm làm cái mới và đột phá ở chuỗi sản phẩm lần này. Có thể hiểu ý đồ nam ca sĩ vì đây là giai đoạn Jack cần lấy lại sức hút và thiện cảm từ khán giả.

Jack trở lại với ngũ cung, với sự chân chất, thậm chí là "sến" trong ca từ lẫn âm nhạc chính là con đường ngắn nhất để nam ca sĩ làm lại sự nghiệp sau một chuỗi khủng hoảng.

Sự nghiệp của Jack chưa bao giờ yên ổn trong 5 năm gần đây.

Bài học cho Jack đã đủ lớn?

Giọng ca quê Vĩnh Long đã ấp ủ tổ chức chuỗi concert quanh các thành phố lớn trước khi gặp sự cố cấm diễn. Khi đó, sự nghiệp của Jack lấy lại nhiều phần hào quang sau những biến cố từ trước. Nam ca sĩ được mời đi diễn ở nhiều chương trình. Jack hát lại Hồng nhan sau nhiều năm và tạo nên các nội dung ngắn gây bão ở nền tảng TikTok.

Jack được một nhãn hàng hậu thuẫn tài chính ở phía sau. Bên cạnh giọng ca sinh năm 1997 còn có một ông lớn trong ngành giải trí, đã vạch sẵn mọi kế hoạch để phủ sóng tên tuổi trở lại ở đường đua nhạc số (đánh vào top trending) và chạy theo trào lưu làm fan meeting show, concert.

Vì một câu hát nhạy cảm, Jack trả giá cực đắt. 9 tháng bị cấm diễn là khoảng thời gian quá dài để nam ca sĩ níu kéo các kế hoạch đã được vạch sẵn. Sau cùng, mọi thứ đổ bể, từ đỉnh của thị trường, Jack lại trượt xuống. Những bản hợp đồng đã ký phải gác lại và nhiều giấc mơ của nam ca sĩ, vốn đã cận kề ngày diễn ra, đành hẹn dịp sau.

Đó là bài học đắt nhất trong rất nhiều bài học mà Jack phải trải qua ở sự nghiệp âm nhạc đầy biến động. Nam ca sĩ từng khiến fan thất vọng vì vụ việc ồn ào liên quan cuộc gặp định mệnh với Messi. Jack bị quay lưng vì những lần vướng nghi vấn đạo nhái âm nhạc, xây dựng concept MV nhưng không lên tiếng để đính chính cụ thể với khán giả.

Đan xen ồn ào là Jack nhiều lần có động thái lạ trên mạng xã hội. Chính vì quá tin vào bản thân và tự cho mình đứng trên tất cả ở một số thời điểm, sự tự tin ấy lại thành gánh nặng cho sự nghiệp âm nhạc của giọng ca sinh năm 1997.

Sau tất cả, Jack tái xuất thị trường nhạc Việt. Gần một năm ròng rã không đi diễn và không bắt tay với nhãn hàng, nhà tài trợ. Jack vẫn hoàn thiện album Tam thái tử với 2 MV được dự đoán có kinh phí đầu tư ở mức trung bình (dưới một tỷ đồng). Đó là nỗ lực của Jack trong ngày tái xuất thị trường.

Nhiều khán giả đã quay lưng với Jack. Điều này được thể hiện qua con số cho từng sản phẩm mới của nam ca sĩ ở YouTube và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Thời đỉnh cao, trong "giai đoạn vàng" phát hành sản phẩm mới, ca khúc của Jack có thể hút vài triệu lượt nghe/xem sau một ngày. Nhưng với loạt ca khúc ở album Tam thái tử, tốc độ tăng trưởng chỉ một triệu view/ngày và bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt sau 3 ngày của giai đoạn vàng.

Jack cần thêm thời gian để bùng nổ trên mọi mặt trận. Bên cạnh việc phát hành đều đặn sản phẩm mới, Jack đã rút ra bài học gì sau những biến cố và làm cách nào để tránh xa ồn ào, đó chính là điểm quyết định để nam ca sĩ tìm lại vị thế của ngôi sao hàng đầu.