Quang Lê nói lý do không sinh con, tiết lộ sẽ để lại tài sản cho em trai

Quang Lê nói lý do không sinh con, hé lộ quyết định đặc biệt với khối tài sản

Quang Lê là con thứ ba trong gia đình có bốn anh em, gồm hai anh trai Nguyên Lê, Thanh Lê và em út Thông Lê. Cả ba người đều đã lập gia đình, có con cái. Riêng Thông Lê vừa kết hôn và đón con đầu lòng.

Các anh em của Quang Lê từng đi hát nhưng sau đó chuyển hướng sang kinh doanh và những công việc khác. Trong gia đình, chỉ Quang Lê tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hiện cả bốn anh em đều sinh sống tại Mỹ nhưng ở những tiểu bang khác nhau nên không có nhiều dịp gặp gỡ.

Trong buổi livestream, Quang Lê tỏ ra hạnh phúc khi được quây quần cùng đại gia đình. Nam ca sĩ đặc biệt yêu quý các cháu, liên tục cười nói, trò chuyện và hỏi han những thành viên nhỏ tuổi trong nhà.

Nhìn các cháu quây quần, Quang Lê cũng chia sẻ thẳng thắn về lý do anh không có ý định sinh con. Nam ca sĩ cho rằng chỉ cần có những người cháu đáng yêu bên cạnh cũng đủ mang lại niềm vui.

Quang Lê và anh trai Nguyên Lê trong ngày giỗ ba. Ảnh:

“Trời ơi, cưng quá! Mọi người thấy các cháu tôi dễ thương không? Đông con cháu quá! Mọi người thấy đấy, giờ tôi không cần con cái gì hết, cứ có cháu như vậy là thương rồi.

Như tôi bây giờ trên 40 tuổi rồi, bạn bè cũng bảo sinh con đi nhưng tôi cần gì, có bầy cháu dễ thương như thế này rồi. Nhìn bầy cháu của tôi dễ thương không? Cháu mình là như con mình rồi, cháu ruột mà. Có nhiều cháu như vậy là vui rồi”, Quang Lê chia sẻ.

Trước đó, tại tang lễ của mẹ, Quang Lê từng tuyên bố sẽ lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ chồng em trai Thông Lê. Nam ca sĩ cho biết em trai và vợ đã tận tình chăm sóc mẹ trong hai năm cuối đời tại viện dưỡng lão, nhờ đó anh có thêm thời gian làm việc và kiếm tiền.

Qua những chia sẻ của Quang Lê, có thể thấy dù không sống gần nhau, các thành viên trong gia đình vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó. Anh trai Nguyên Lê cách đây không lâu cũng nhượng lại cho Quang Lê một căn nhà mà không lấy tiền sửa chữa, dù chi phí được cho là lên tới vài trăm nghìn USD.

Về phía Nguyên Lê, anh được nhận xét có nhiều nét điển trai hơn cậu em Quang Lê nhưng sự nghiệp lại khá lận đận. Trước đây, các anh em trong gia đình đều từng có thời gian đi hát, song cuối cùng chỉ Quang Lê lựa chọn con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ít người biết, Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị. Khi mới đi hát, anh vẫn sử dụng tên Hữu Nghị. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng cho biết bản thân cảm thấy cái tên này khá nghiêm nghị, giống tên của một người làm công việc văn phòng hơn là nghệ sĩ. Chưa kể, khi ra đường, anh bắt gặp không ít hàng quán, khách sạn sử dụng tên Hữu Nghị.

Sau đó, Quang Lê có duyên gặp một người có tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc tại hải ngoại và được gợi ý chọn nghệ danh Quang Lê. Anh mang tên này về hỏi ý kiến ông ngoại, đồng thời thử xem phong thủy và đều nhận được sự tán thành.

Ca sĩ Quang Lê. Ảnh: FBNV

Quang Lê từng kể, thời điểm đó anh nghĩ rằng nhiều ca sĩ nổi tiếng có tên đệm là “Quang” như Quang Linh, Quang Dũng nên quyết định chọn chữ “Quang” làm tên đệm nghệ danh. Từ đó, cái tên Quang Lê ra đời.

Ban đầu chỉ là nghệ danh trên sân khấu, Quang Lê dần sử dụng tên này trong cả đời sống. Cũng từ khi mang nghệ danh Quang Lê, giọng hát của anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn và nam ca sĩ nhanh chóng tạo được dấu ấn trong làng nhạc hải ngoại. Đến nay, cái tên Quang Lê đã trở nên quen thuộc đến mức không nhiều người biết tên thật của anh là Lê Hữu Nghị.

Thêm một điều ít người biết về Quang Lê là trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và trở nên nổi tiếng, nam ca sĩ từng làm công việc kinh doanh, cụ thể là bán máy karaoke.

Quang Lê cho biết từ nhỏ anh đã có tính tự lập cao, không muốn dựa dẫm vào người khác. Những ngày đi bán máy karaoke, công việc khá vất vả, anh phải mang cơm theo vì không có tiền ăn bên ngoài. Tuy nhiên, bù lại, đây cũng là khoảng thời gian anh có cơ hội được hát thỏa thích.

Nam ca sĩ kể, nhiều khách hàng khi đến mua máy thường cầm micro lên thử hát. Sau khi hát xong, có người chê micro không tốt. Thế nhưng khi Quang Lê cầm micro lên hát thử, khách lại thay đổi ý định và nhận xét thiết bị này hát khá hay rồi quyết định mua.

Có lẽ chính những ngày tháng thường xuyên hát bằng máy karaoke đã giúp Quang Lê hình thành thói quen luyện giọng đặc biệt. Sau này, dù có cơ hội được học thanh nhạc bài bản, anh vẫn đánh giá karaoke là một phương pháp hữu ích để luyện giọng.

Đây cũng là lý do khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Thần tượng Bolero, Quang Lê từng dành nhiều thời gian đồng hành cùng các học trò. Bên cạnh những buổi tập trên sân khấu và trong phòng tập, anh còn đưa học trò đi hát karaoke xuyên đêm để luyện giọng, rèn cách xử lý bài hát và tạo sự tự tin khi biểu diễn.