Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng

Diễn viên Lê Phương và ông xã - ca sĩ Trung Kiên - về thăm gia đình ở Lâm Đồng nhân dịp kỷ niệm 9 năm cưới.

Cô nói vẫn nhớ như in ngày đầu về làm dâu ở Bình Thuận (cũ), được bố mẹ chồng yêu thương, đón nhận; đến nay, cuộc sống luôn ấm áp, viên mãn.

Ca sĩ Tóc Tiên diện đầm xẻ sâu khoe vòng một đầy đặn.

Cô cho biết đã sửa soạn để có vẻ ngoài gợi cảm khi xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở TP HCM.

Hòa Minzy được khen ngày càng trẻ trung, ngọt ngào nhờ hôn nhân bình yên bên chồng quân nhân. Gần đây, cô chăm khoe những khoảnh khắc tình cảm với đại úy Văn Cương, sau khi công khai mối quan hệ cách đây một năm.

Hoa hậu Lương Thùy Linh giới thiệu cảnh đẹp quê hương nhân dịp về thăm gia đình ở Cao Bằng.

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương cùng đi du lịch tâm linh, cầu an cho gia đình.

Diễn viên Kha Ly diện trang phục năng động trong chuyến du lịch Quebec, Canada cùng ông xã Thanh Duy.

Ca sĩ Bùi Lan Hương diện đầm cưới phối ren.

Diễn viên Quốc Trường tham dự một sự kiện do công ty của anh tổ chức.

Ngọc Thanh Tâm được fan gọi là 'cô bé 18 tuổi' nhờ phong cách thời trang trẻ trung.

Diễn viên Lan Phương diện trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đưa vợ con đi ăn đồ Nhật.

Hồ Ngọc Hà hội ngộ Lý Quí Khánh, cùng ăn uống, trò chuyện dịp cuối tuần.

Người đẹp Liên Hương dạo chơi Trung Quốc.

Gin Tuấn Kiệt đưa con gái đi chơi cuối tuần.