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Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng

Sự kiện: Sao Việt

Vợ chồng Lê Phương - Trung Kiên về quê nhân dịp kỷ niệm cưới; Tóc Tiên khoe hình thể sexy.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 1

Diễn viên Lê Phương và ông xã - ca sĩ Trung Kiên - về thăm gia đình ở Lâm Đồng nhân dịp kỷ niệm 9 năm cưới.

Cô nói vẫn nhớ như in ngày đầu về làm dâu ở Bình Thuận (cũ), được bố mẹ chồng yêu thương, đón nhận; đến nay, cuộc sống luôn ấm áp, viên mãn.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 2

Ca sĩ Tóc Tiên diện đầm xẻ sâu khoe vòng một đầy đặn.

Cô cho biết đã sửa soạn để có vẻ ngoài gợi cảm khi xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở TP HCM.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 3

Hòa Minzy được khen ngày càng trẻ trung, ngọt ngào nhờ hôn nhân bình yên bên chồng quân nhân. Gần đây, cô chăm khoe những khoảnh khắc tình cảm với đại úy Văn Cương, sau khi công khai mối quan hệ cách đây một năm.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 4

Hoa hậu Lương Thùy Linh giới thiệu cảnh đẹp quê hương nhân dịp về thăm gia đình ở Cao Bằng.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 5

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương cùng đi du lịch tâm linh, cầu an cho gia đình.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 6

Diễn viên Kha Ly diện trang phục năng động trong chuyến du lịch Quebec, Canada cùng ông xã Thanh Duy.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 7

Ca sĩ Bùi Lan Hương diện đầm cưới phối ren.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 8

Diễn viên Quốc Trường tham dự một sự kiện do công ty của anh tổ chức.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 9

Ngọc Thanh Tâm được fan gọi là 'cô bé 18 tuổi' nhờ phong cách thời trang trẻ trung.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 10

Diễn viên Lan Phương diện trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 11

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đưa vợ con đi ăn đồ Nhật.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 12

Hồ Ngọc Hà hội ngộ Lý Quí Khánh, cùng ăn uống, trò chuyện dịp cuối tuần.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 13

Người đẹp Liên Hương dạo chơi Trung Quốc.

Ảnh sao 17/8: Lê Phương về Lâm Đồng thăm quê chồng - 14

Gin Tuấn Kiệt đưa con gái đi chơi cuối tuần.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 22:26 PM (GMT+7)
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