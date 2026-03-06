Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là 'cô gái quê mùa'

Sự kiện: Sao Việt

Bà xã Đỗ Duy Mạnh tự hào vì bản thân không sành điệu nhưng được chồng thương; Quỳnh Châu vẫn thon gọn dù sắp sinh; Phương Ly mặc bikini khoe dáng bốc lửa.

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 1

Vợ chồng Đan Lê - Khải Anh tình tứ trong chuyến trượt tuyết ở Fukushima, Nhật Bản.

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 2

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - chú thích bức ảnh mới: "Cô gái quê mùa, nhưng được chồng thương".

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 3

Ca sĩ Phương Trinh Jolie và ông xã Lý Bình đưa hai con trai đi thưởng thức trà chiều.

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 4

Diễn viên Kha Ly hạnh phúc vì mấy ngày nghỉ dưỡng có thể dành 100% thời gian chăm sóc con gái.

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 5

Người mẫu Thanh Hằng tỉa bớt 10 cm tóc trước khi cắt kiểu bob.

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 6

Cựu người mẫu Thúy Hạnh khen nhan sắc con gái thứ hai: "Mỗi lần chụp cùng nàng đều bị lép vế".

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 7

Á hậu Quỳnh Châu được nhận xét vẫn thon gọn dù mang bầu ở tam cá nguyệt thứ ba.

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 8

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trêu đùa Hòa Minzy: "Văn Toàn không nhận thì để Văn Chung".

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 9

Ca sĩ Phương Ly mặc bikini khoe vóc dáng quyến rũ.

Ảnh sao 6/3: Vợ cầu thủ Duy Mạnh gọi mình là &#39;cô gái quê mùa&#39; - 10

Ca sĩ Thiều Bảo Trang cũng phô diễn body mừng tuổi mới.

Đỗ Nhật Hoàng "Mưa đỏ" lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi
Đỗ Nhật Hoàng "Mưa đỏ" lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi cách đây 10 năm, thừa nhận đó là chia sẻ thiếu trách nhiệm và cho biết đã gỡ bỏ bài...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/03/2026 22:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN