Đỗ Nhật Hoàng "Mưa đỏ" lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi

Trên trang cá nhân, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - nam chính bộ phim "Mưa đỏ" lên tiếng về những bình luận gây tranh cãi của anh liên quan đến nghĩa vụ quân sự vào 10 năm trước. Anh viết: "Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết. Trong nhiều năm qua, tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi nhận thức của mình về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói".

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng. Ảnh: FBNV

Nhật Hoàng cho biết, trong quá trình tham gia và tập huấn phục vụ một dự án phim, anh đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm.

"Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của tôi, không phải vì áp lực hiện tại. Tôi chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không tích cực mà chúng có thể gây ra. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn", nam diễn viên bày tỏ.

Trước đó, vào tối 4/3, mạng xã hội xôn xao trước loạt bài đăng về các phát ngôn cũ của Đỗ Nhật Hoàng. Tài khoản được cho là của Đỗ Nhật Hoàng từng đăng tải một dòng trạng thái vào tháng 9/2015 với nội dung về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đoạn hội thoại được cho là bình luận của nam diễn viên khi trao đổi với bạn bè cũng mang sắc thái không tích cực.

Dù các bài viết này đã đăng tải từ 10 năm trước nhưng khi được chia sẻ lại, nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình. Một số người cho rằng những phát ngôn của Đỗ Nhật Hoàng là thiếu nghiêm túc.

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, được công chúng biết đến khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò "Người ấy là ai". Anh hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, vũ công. Nhật Hoàng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai chính trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình".

Bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên đến khi anh đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" - đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Trong phim, anh vào vai Cường, sinh viên tại Nhạc viện Hà Nội nhưng từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng vai diễn giàu cảm xúc trong "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.