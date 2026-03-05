Hoa hậu Tiểu Vy bất ngờ công khai với diễn viên Quốc Trường

Mới đây, Tiểu Vy chính thức công bố dự án điện ảnh mới hợp tác cùng diễn viên Quốc Trường. Theo tiết lộ, bộ phim có tên Ốc mượn hồn dự kiến ra rạp vào tháng 6 năm nay, hứa hẹn trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của mùa phim hè.

Ngay khi vừa ra mắt, first look của phim Ốc mượn hồn nhanh chóng thu hút sự quan tâm với gam màu u ám, bầu không khí căng thẳng, hé lộ mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính.

Hình ảnh Tiểu Vy và Quốc Trường. Ảnh: FBNV

Trong tạo hình được công bố, Quốc Trường và Tiểu Vy xuất hiện trong tư thế ôm sát thân mật, song ánh nhìn và ngôn ngữ cơ thể lại gợi cảm giác giằng co, kiểm soát và đối đầu ngầm, khiến khán giả không khỏi tò mò về nội dung tác phẩm.

Chia sẻ về dự án lần này, Tiểu Vy bộc bạch: “Thêm một vai diễn điện ảnh là thêm một cuộc đời để được sống hết mình, có vui, có buồn, có đau và cả những áp lực không gọi thành tên”.

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Ảnh: FBNV

Nàng hậu cho biết, quá trình làm phim không chỉ là những khung hình lung linh trên màn ảnh mà còn là hành trình nhiều lần phải tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình. “Nhưng cũng nhờ vậy, Vy học được cách lì hơn một chút, sâu hơn một chút và hiểu nhân vật nhiều hơn”, cô tâm sự.

Những chia sẻ chân thành của Tiểu Vy nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Phần đông bày tỏ sự háo hức, mong chờ màn tái xuất của nàng hậu trên màn ảnh rộng, đặc biệt khi cô sánh đôi cùng Quốc Trường – gương mặt quen thuộc của cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu hoa hậu, Tiểu Vy còn mạnh dạn thử sức với điện ảnh. Ảnh: FBNV

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018 và nhanh chóng gây ấn tượng với vẻ đẹp nổi bật cùng thần thái tự tin. Sau khi đăng quang, cô duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, tham gia nhiều sự kiện, chương trình truyền hình và các dự án quảng cáo lớn, giữ vững sức hút trong nhiều năm.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu hoa hậu, Tiểu Vy còn mạnh dạn thử sức với điện ảnh. Dịp Tết 2025, cô đảm nhận vai chính trong phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 330 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách của mùa Tết năm ngoái. Dù là “tay ngang” bước vào diễn xuất và vẫn còn những hạn chế nhất định, Tiểu Vy vẫn được ghi nhận nhờ sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến trong từng vai diễn.