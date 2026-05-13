"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh “bỏ nhà ra đi” vì vợ không chịu xin lỗi trước

Với lối diễn duyên dáng đặc trưng, “vua hài đất Bắc” tiếp tục mang đến tiếng cười cho người hâm mộ qua màn bị vợ “đuổi khỏi nhà” đầy dí dỏm.

Trong clip, Xuân Hinh ngồi cạnh chiếc vali với vẻ mặt ấm ức, trong khi bà xã quay lưng tỏ thái độ. Nam nghệ sĩ vừa than thở vừa hài hước “giảng đạo lý” hôn nhân: “Trong gia đình đã quy định rồi, chồng thẳng là vợ phải trùng, mà hai bên cùng thẳng là đứt dây. Chồng giận là vợ phải lành, mà miệng cười tủm tỉm hỏi anh giận gì”.

Xuân Hinh “bỏ nhà ra đi”. Ảnh: Chụp màn hình

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục “kể tội” vợ bằng chất giọng hài hước quen thuộc: “Trong gia đình có việc gì sai trái thì người vợ phải là người xin lỗi trước, có xin lỗi trước mới là người thắng cuộc. Đã nói như thế rồi mà giờ già lại thay đổi... Cứ lắm chuyện thì tôi đi đây”.

Khi nghe chồng dọa bỏ đi, bà xã Xuân Hinh lập tức đáp trả ngắn gọn nhưng đầy quyền lực: “Cứ đi đi!”.

Ngay sau đó, nam danh hài kéo vali đứng dậy và tuyên bố: “Rồi thì đi, tôi đi một tuần cho biết tay!”.

Đi kèm đoạn clip, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh còn hài hước viết: “Nay bác nào cưu mang em với!”, khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, video nhanh chóng thu hút đông đảo lượt xem và bình luận. Nhiều khán giả thích thú trước màn tung hứng tự nhiên của vợ chồng nam nghệ sĩ.

Một số bình luận hài hước từ cư dân mạng như: “Bác Hinh nay liều thế”, hay “Kéo vali sang phòng bên cạnh thôi đúng không bác?”.

Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ mong muốn Xuân Hinh tiếp tục chia sẻ thêm những clip đời thường vui nhộn để mang lại tiếng cười, giải tỏa căng thẳng.

Trước một vài ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ không nên đưa chuyện gia đình lên mạng xã hội, nhiều khán giả đã lên tiếng bảo vệ, cho rằng đây đơn giản chỉ là một “tiểu phẩm online” mang phong cách đặc trưng của Xuân Hinh.

Xuân Hinh và vợ. Ảnh: FBNV

Sau màn “bỏ nhà ra đi”, nam danh hài tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải bài thơ dỗ vợ đầy hóm hỉnh, ca ngợi vai trò quan trọng của người bạn đời trong gia đình.

Ngoài đời, Xuân Hinh vốn nổi tiếng là người kín tiếng về đời tư. Bà xã của ông, Nguyễn Phương Lan, không hoạt động nghệ thuật mà chủ yếu chăm lo gia đình, quán xuyến kinh tế để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Sau nhiều thập kỷ gắn bó, tổ ấm của Xuân Hinh vẫn được khán giả ngưỡng mộ bởi sự bền chặt, kín đáo giữa showbiz nhiều biến động.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng, cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, gia đình ông không tránh khỏi những lúc bất đồng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự nhường nhịn, thấu hiểu để giữ gìn hạnh phúc lâu dài.

Theo lời kể của nghệ sĩ Xuân Hinh, danh hài và vợ kết hôn năm 1995 sau 2 năm yêu. Bà xã Phương Lan là người Hà Nội, gốc phố cổ Hàng Buồm. Trước khi lấy chồng, bà Lan làm kế toán, sau đó bà nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ, quán xuyến gia đình.

Vào cuối năm 1995, vợ nghệ sĩ Xuân Hinh sinh con gái đầu lòng tên Bảo Linh (có học bổng du học Mỹ từ năm lớp 11). Hiện tại, con gái của ông đã kết hôn. Con trai thứ 2 tên là Xuân Quang, cũng từng đi du học ở Pháp.

Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn duy trì một cuộc sống bình dị. Ông thường xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản, thậm chí có phần xuề xòa.

Ông nói: "Vật chất hay những phù phiếm xa hoa trong giới nghệ thuật không hợp với tôi. Niềm hạnh phúc của tôi là sự bình yên trong mái ấm gia đình, là những phút giây được ở bên vợ và các con".

Nghệ sĩ Xuân Hinh (tên thật là Bùi Xuân Hinh) từng có thời gian gắn bó với Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Sau này, ông thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh, đi theo tiếng gọi của chèo, và về công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội.

Xuân Hinh được khán giả yêu mến bởi phong cách diễn xuất, cách hát chèo rất riêng biệt, không trộn lẫn. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Xuân Hinh “tả xung hữu đột” với nhiều lĩnh vực, ông ghi dấu ấn với cả chèo, sân khấu, hài kịch... Xuân Hinh có thể hát chèo, xẩm, quan họ, chầu văn và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống.