Quỳnh Nga diện áo tắm gợi cảm tuổi U40, Việt Anh có ngay bình luận gây chú ý

Mới đây, Quỳnh Nga "đốt mắt" người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng. Thiết kế bikini tông hồng ngọt ngào kết hợp khăn choàng ren đồng điệu giúp cô thêm phần nữ tính, gợi cảm. Kèm theo loạt ảnh, Quỳnh Nga hài hước đăng dòng trạng thái mang đậm phong cách "thả thính": "Em là chú cá say tình. Tuy là thiếu muối nhưng mà yêu anh…".

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40 của Quỳnh Nga. Đáng chú ý trong đó, Việt Anh cũng công khai bày tỏ "dính thính" của đàn em: "Vừa hay nhà anh là chủ vựa muối nhé" và được Quỳnh Nga úp mở đáp trả: "Thế gặp anh thì sao nhỉ?". Màn tung hứng của cả hai khiến cộng đồng mạng thích thú. Không ít người tiếp tục "đẩy thuyền" nhiệt tình và cho rằng cặp đôi quá đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Màn "thả thính" - "dính thính" gây chú ý của Quỳnh Nga và Việt Anh.

Cách đây vài ngày, Quỳnh Nga và Việt Anh cũng trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng cặp đôi dường như không còn quá kín tiếng mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Từ năm 2019, Quỳnh Nga và Việt Anh đã nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm sau khi hợp tác chung trong một bộ phim truyền hình. Không chỉ có những màn tương tác ăn ý trên màn ảnh, nhiều năm qua, cả hai còn thường xuyên đồng hành ngoài đời: tụ tập bạn bè, đi ăn uống, chơi thể thao cho đến các chuyến du lịch,... khiến khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt.

Đến tháng 4/2026, Quỳnh Nga và Việt Anh tiếp tục gây chú ý khi cùng xuất hiện trên một livestream. Trong lúc trò chuyện, nữ diễn viên bất ngờ vòng tay ôm và hôn má Việt Anh đầy thân mật.

Quỳnh Nga và Việt Anh cùng xuất hiện chung tại một sự kiện mới đây.

Cả hai có chuyến đi Hàn Quốc cùng nhau vào đầu năm.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán từ dư luận, cả Quỳnh Nga lẫn Việt Anh từng lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm. Nữ diễn viên khẳng định mối quan hệ giữa cô và Việt Anh chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp thân thiết, trong khi nam diễn viên cũng giữ thái độ rõ ràng và chuyên nghiệp khi nhắc về đối phương.

Việt Anh từng nói về thông tin hẹn hò Quỳnh Nga: "Tôi không có hình mẫu cụ thể. Tôi cũng không quan trọng tuổi tác hay bạn ấy đã kết hôn hay chưa, có con riêng con chung hay không cũng không phải rào cản. Bạn ấy từng kết hôn, từng có con càng tốt. Tôi nghĩ những người từng trải, có sự va đập, mất mát sẽ tần cùng tần sóng với mình hơn là các bạn trẻ chưa từng trải qua điều đó.

Mọi người đang quy chụp Quỳnh Nga nhưng có những yếu tố Quỳnh Nga chưa có ở trong đó. Mọi người hay quy chụp vì anh em chơi chung nhóm bạn bè quá thân thiết, đi đâu cũng có nhau, hai người còn đổ vỡ và cùng chưa có gì nên hay bị vun vào nhau. Chứ tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp".