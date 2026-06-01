Thu Trang - Tiến Luật lần đầu là vợ chồng trong phim mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Hình ảnh trung tâm là cặp đôi Thu Trang và Tiến Luật trong vai vợ chồng Diệp – Phát, bên cạnh diễn viên nhí Đình Dương trong vai cậu con trai Phú Quý.

Trên poster, nhân vật Diệp vui vẻ ghi lại khoảnh khắc ông Phát cõng “quý tử” trên vai, tạo nên bức tranh gia đình gần gũi nhưng đầy tinh thần hài hước. Đi kèm hình ảnh là dòng giới thiệu “Bộ phim hài hước và nổi loạn nhất năm 2026”, phần nào hé lộ màu sắc giải trí mà tác phẩm hướng tới.

Tiến Luật và Thu Trang lần đầu đóng vợ chồng trên màn ảnh rộng. Ảnh: NSX

Câu chuyện gia đình nhiều tiếng cười và thông điệp xã hội

Quý tử vượt giàu xoay quanh hành trình nuôi dạy con đầy “dở khóc dở cười” của vợ chồng Diệp – Phát và cậu con trai Phú Quý. Dưới lớp vỏ hài hước, bộ phim dần mở ra những góc nhìn đa chiều về tình thân, sự thấu hiểu giữa các thế hệ, cũng như những áp lực vô hình trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ trong gia đình hiện đại.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Là cặp đôi gắn bó hơn 15 năm ngoài đời thực, cả hai được kỳ vọng sẽ mang đến màn tung hứng tự nhiên, giàu cảm xúc nhờ sự thấu hiểu và kinh nghiệm diễn xuất lâu năm.

Nhân vật Phú Quý trong phim sẽ được khắc họa qua hai giai đoạn: thời thơ ấu và tuổi dậy thì, lần lượt do Đình Dương và Hạo Khang đảm nhận.

Đình Dương (sinh năm 2015) gây chú ý nhờ lối diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt qua nhiều dự án truyền hình và quảng cáo. Trong khi đó, Hạo Khang (sinh năm 2010) từng ghi dấu ấn với khán giả qua các phim điện ảnh như Đất rừng phương Nam (2023) và Con kể ba nghe (2026), hứa hẹn mang đến một Phú Quý ở giai đoạn trưởng thành với chiều sâu tâm lý rõ nét.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: NSX

Tựa đề gây tò mò và ẩn dụ về nuôi dạy con

Ngay từ tên gọi, Quý tử vượt giàu đã thu hút sự chú ý khi kết hợp giữa “quý tử” – cách gọi con trai đầy trân trọng, và “vượt giàu” – một cách chơi chữ mới lạ so với các mô-típ quen thuộc như “vượt nghèo” hay “vượt khó”.

Cách đặt tên này không chỉ mang màu sắc hài hước mà còn gợi mở vấn đề thời sự: trong môi trường đủ đầy vật chất, việc nuôi dạy con cái liệu có thực sự “dễ dàng”, hay lại xuất hiện những áp lực vô hình, khoảng cách thế hệ và kỳ vọng gia đình khó vượt qua hơn cả thiếu thốn?

Bối cảnh khu phố cũ kỹ, đời sống lao động bình dân được đặt cạnh chi tiết chiếc siêu xe màu vàng xuất hiện phía xa, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa các tầng lớp xã hội. Nhân vật bà Diệp (do Thu Trang thể hiện) nổi bật trong trang phục mang hơi hướng thời trang hiện đại, càng nhấn mạnh sự đối lập giữa hình ảnh và môi trường xung quanh.

Quý tử vượt giàu do Nguyễn Quang Dũng thực hiện, tiếp tục khẳng định phong cách làm phim gần gũi, giàu tính giải trí nhưng vẫn gợi mở nhiều lớp ý nghĩa xã hội.

Theo kế hoạch, Quý tử vượt giàu sẽ chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 11/9/2026.