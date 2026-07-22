Ảnh sao 22/7: Việt Anh - Quỳnh Nga tình tứ đi ăn với bạn bè

Gia đình Phương Trinh Jolie - Lý Bình tận hưởng chuyến đi Phuket, Thái Lan. 'Đi thật nhiều để các con biết thế giới rộng lớn bao nhiêu. Điều quý giá nhất của mỗi chuyến đi không phải là điểm đến mà là cả nhà đã cùng nhau ở đó', Phương Trinh Jolie viết.

Dương Cẩm Lynh diện áo tắm, tạo dáng ở biển. Cô khéo léo che vóc dáng bằng chiếc áo choàng nửa kín nửa hở.

Thanh Trúc ngồi trong vòng tay ông xã Châu Khải Phong, tự hào khoe làn da trắng bật tông so với chồng.

Hoa hậu Thanh Thủy mặc bà ba cách tân, khoe vẻ đằm thắm khi đến miền Tây công tác.

Hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân bế cún cưng đến thăm nhà Lương Thùy Linh. Để đãi khách, Lương Thùy Linh làm món bún và nem rán miền Bắc.

Việt Anh - Quỳnh Nga chụp hình tình tứ khi dự tiệc sinh nhật của ông xã Vân Hugo. Từ khi công khai hẹn hò, cặp sao không còn e ngại những hành động thân mật.

Hoa hậu Ý Nhi mặc bikini nhỏ xíu, tôn ba vòng nảy nở trong chuyến nghỉ hè ở Thái Lan.

Kha Ly - Thanh Duy lần đầu đưa bố mẹ con gái đến Bà Nà Hills, tận hưởng không khí mát lạnh ở đây.

Chi Pu khoe chân thon khi chụp hình bên bờ sông Seine và tháp Eiffel nổi tiếng.

Tiên Nguyễn hội ngộ gia đình nhà chồng khi đến Canada. Ông xã của 'công chúa hàng hiệu' là người gốc Dubai, nhiều năm sinh sống ở Canada trước khi sang Việt Nam lập nghiệp.

Diệp Lâm Anh dành cả mùa hè để 'nhuộm da' trong những chuyến đi biển cùng bạn trai. Họ thích thú tận hưởng nhiều trò chơi cảm giác mạnh.