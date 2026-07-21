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Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển

Sự kiện: Sao Việt

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở quê chồng; Tăng Thanh Hà khảo sát nhà hàng mới mở; Hòa Minzy bày tỏ nỗi nhớ người yêu quân nhân.

Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 1

Gia đình Hồ Ngọc Hà đang có kỳ nghỉ dài ngày ở quê chồng. Nữ ca sĩ cho biết điều đặc biệt của mùa hè Thụy Điển là thời tiết se lạnh. Nhiệt độ trong ngày tại Stockholm hiện chỉ khoảng 12-20 độ C.

Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 2

Tăng Thanh Hà diện trang phục tối giản, đơn sắc đi khảo sát nhà hàng mới do cô làm chủ tại TP HCM.

Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 3

Ca sĩ Hòa Minzy đăng tấm ảnh mới chụp kèm dòng chú thích gửi tới vị hôn phu quân nhân: "Em nhớ anh rồi". Nữ ca sĩ cho biết đại úy Văn Cương thuộc đơn vị trực chiến, thường ở doanh trại nên cô rất quý trọng những giây phút cả hai được ở bên nhau.

Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 4

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Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 5

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Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 6

Lý Nhã Kỳ nhí nhảnh trong tiệc sinh nhật tròn 44 tuổi.

Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 7

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Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 8

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Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển - 9

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/07/2026 23:08 PM (GMT+7)
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