Ảnh sao 21/7: Hồ Ngọc Hà tận hưởng mùa hè lạnh ở Thụy Điển

Gia đình Hồ Ngọc Hà đang có kỳ nghỉ dài ngày ở quê chồng. Nữ ca sĩ cho biết điều đặc biệt của mùa hè Thụy Điển là thời tiết se lạnh. Nhiệt độ trong ngày tại Stockholm hiện chỉ khoảng 12-20 độ C.

Tăng Thanh Hà diện trang phục tối giản, đơn sắc đi khảo sát nhà hàng mới do cô làm chủ tại TP HCM.

Ca sĩ Hòa Minzy đăng tấm ảnh mới chụp kèm dòng chú thích gửi tới vị hôn phu quân nhân: "Em nhớ anh rồi". Nữ ca sĩ cho biết đại úy Văn Cương thuộc đơn vị trực chiến, thường ở doanh trại nên cô rất quý trọng những giây phút cả hai được ở bên nhau.

Hồng Nhung cắm hoa tìm niềm vui khi bắt đầu tuần mới.

Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng trong một lần đi lặn ở Vĩnh Hy.

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Diễn viên Việt Anh đưa con trai Đậu Đậu đi nghỉ hè.