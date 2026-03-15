Pháo còn lại gì sau 'Thỏ ơi'

Pháo trở lại đường đua nhạc Việt bằng 2 sản phẩm tham gia trong vai trò featuring (kết hợp) với Kiều Anh và Osad. Đó là 2 sắc thái trái ngược hoàn toàn của Pháo. Một bên là MV Nhả vía được đầu tư kinh phí tiền tỷ. Bên còn lại là MV đơn giản hết mức có thể khi Pháo và Osad chỉ ngồi trong ô tô, vừa lái xe vừa hát và diễn xuất. Việc Ngu nger và Nhả vía cùng vào "top trending" có công lớn của Pháo khi đây là giai đoạn nữ rapper có sức hút lớn.

Hai phong cách đối lập của Pháo.

Pháo cứu Kiều Anh?

Hai sản phẩm mới nhất có sự hiện diện của Pháo cũng là 2 phong cách trái ngược mà khán giả thường thấy ở nữ rapper. Ở Ngu nger là một Pháo (Diệu Huyền) vô tư, thoải mái trong âm nhạc bắt tai thuần túy của rap. Trong khi đó, ở Nhả vía là một Pháo (Northside) chăm chút ngoại hình, đanh đá và xéo xắt, đúng hình tượng mà nữ rapper xây dựng khi dấn sâu hơn vào showbiz Việt.

Vài năm qua, Pháo luôn là cái tên hàng đầu được đồng nghiệp "gửi gắm" cho các verse rap kết hợp trong sản phẩm. Từ đà thăng tiến nhanh của nữ rapper, dễ hiểu khi ngay ở đường đua âm nhạc đầu năm, Pháo hiện diện ở 2 sản phẩm.

Với Ngu nger, Pháo bắt tay với cộng sự thân thiết Osad. Ngu nger như sản phẩm ngẫu hứng của Pháo và Osad, không có nhiều tính toán về chuyện đầu tư sản xuất và các phương án truyền thông. Chiến lược của bộ đôi ăn ý đơn giản chỉ là phát hành và lan tỏa tự nhiên đến khán giả. Đó là bản nhạc "làm chơi" nhưng lại "ăn thật", từ chính sự đơn giản tạo nên sức hút.

Chuyển sang MV Nhả vía , sự hiện của Pháo có tính chất khác hẳn. Đây là dự án âm nhạc được đầu tư tiền tỷ của Kiều Anh (thường được gọi là ca nương Kiều Anh), đánh dấu bước chuyển để nữ ca sĩ tham gia đường đua nhạc Việt. Đứng sau Nhả vía là bộ đôi nhạc sĩ Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà, 2 cái tên quá đỗi quen thuộc với thị trường. Đạo diễn Jason là người cầm trịch MV nặng yếu tố CGI (kỹ xảo, mô phỏng hình ảnh).

Sau cùng, Pháo là mảnh ghép hoàn hảo để giúp Nhả vía đa dạng âm nhạc. Pháo cũng đóng vai trò quan trọng để giúp sản phẩm tiếp cận khán giả thị trường hơn, đặc biệt là tệp khán giả trẻ của các nền tảng YouTube và Spotify.

Thông thường, Pháo sẽ trực tiếp sáng tác cho mọi verse rap, bài nhạc của cô. Ở Nhả vía, danh sách ê-kíp không ghi nhận Pháo ở vai trò sáng tác. Không rõ Pháo có tham gia viết lời hay không, nhưng nghe verse rap ở Nhả vía là sự "khiên cưỡng" về ca từ và cả "lái" giai điệu, hơi khác phong cách thường thấy của Pháo.

Sau Thỏ ơi , Pháo có bứt phá mạnh mẽ.

Khi nào Pháo sẽ "nổ"?

Trong giới rap Việt, Pháo nổi lên khi còn là cô bé 17 tuổi. Sau 5 năm, sự nghiệp của nữ rapper đã tiến xa, vượt hẳn tầm undergound rap. Thế nhưng, Pháo vẫn thiếu một điều gì đó để vươn tầm thành ngôi sao thực thụ của nhạc Việt.

Pháo từng có Hai phút hơn vươn tầm thế giới nhưng đó là bản remix, không phù hợp để làm một bản hit biểu tượng trên thị trường nhạc Việt. Nữ rapper từng tạo nên Sự nghiệp chướng gây rúng động nhạc Việt và dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành. Tuy nhiên, Sự nghiệp chướng là bản rap diss gây sốt nhờ câu chuyện gây tranh cãi. Còn về khía cạnh âm nhạc, Sự nghiệp chướng vướng rắc rối vì ca từ nhạy cảm, sau đó Pháo phải xóa MV và mọi phiên bản đăng lên nền tảng nhạc số.

Sau cùng, Sự nghiệp chướng vẫn chỉ là sự bùng nổ nhất thời của Pháo. Nữ ca sĩ quay trở lại với bài toán ban đầu là tạo ra bản hit đúng nghĩa để nâng tầm vị thế trên thị trường nhạc Việt. Pháo cần một bước ngoặt thật sự để thoát hẳn cái mác một nữ rapper chuyên featuring cùng đồng nghiệp.

Cựu thí sinh King of Rap đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng ở game show Em xinh "say hi". Trước khi game show lên sóng, Pháo nằm trong nhóm "Em xinh" được đánh giá thiện chiến nhất với kỹ năng toàn diện, có thể hát, rap, sáng tác tốt và tham gia sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên, thực tế xảy ra với Pháo là sự mờ nhạt qua từng tập của Em xinh.

Âm nhạc của Pháo có cá tính và chất riêng, điển hình như khả năng "bắn rap fast flow" (nhả chữ tốc độ cao theo flow). Nhưng ở cuộc chơi Em xinh, Pháo phải chứng minh khả năng làm nhạc catchy (bắt tai), nắm bắt xu thế thị trường và bắt kịp tần số với đồng nghiệp khi thành lập đội nhóm. Đó cũng chính là vấn đề mà Pháo vướng phải sau nhiều năm lên mainstream, là âm nhạc của cô mang cá tính riêng nhưng vẫn có khoảng cách với thị hiếu của nhạc Việt.

Hậu game show Em xinh, Pháo nhận được cơ duyên bất ngờ khi tham gia dự án điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành. Trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, diễn xuất của Pháo nhận phản hồi tích cực. Từ sức cộng hưởng của tên tuổi Trấn Thành và thành công của bộ phim 440 tỷ đồng, Pháo phủ sóng mạng xã hội trong 2 tháng qua. Lần này, Pháo lại có sức bật lý tưởng để làm thay đổi sự nghiệp ở thị trường giải trí Việt.

Vấn đề còn lại sẽ nằm ở chiến lược phát hành sản phẩm của Pháo. Từ sức hút đang có, đã đến lúc Pháo thoát khỏi cái mác của nữ rapper chuyên kết hợp cùng nghệ sĩ khác, tập trung cho sự nghiệp âm nhạc cá nhân và tìm thấy một bản hit mới có sức hút như Sự nghiệp chướng . Giống như lời góp ý của Trấn Thành về Pháo ở Em xinh, nữ rapper có mọi thứ để tỏa sáng, chỉ là cô có khao khát vì điều đó và làm theo cách nào?

Pháo nắm trong tay nhiều lợi thế nhưng vẫn chưa bứt phá trên thị trường âm nhạc.